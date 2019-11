Insel Usedom : Nach dem Angriff auf Schafe: „Problemwolf GW924m“ schlug wohl auch hier zu

In einer Schäferei in Görke sei am Dienstag ein Schaf getötet, vier weitere seien verletzt worden.

22. November 2019, 19:23 Uhr

Der aus Schleswig-Holstein eingewanderte Problemwolf hat möglicherweise auf Usedom eine Schafherde angegriffen. In einer Schäferei in Görke sei am Dienstag ein Schaf getötet, vier weitere seien verletzt worden.

Nach dem Abgleich von Bildmaterial durch mehrere Sachverständige mit Bildern zurückliegender Vorfälle liege nun der Verdacht nahe, dass der Wolf „GW924m“ auch auf Usedom zugeschlagen habe, teilte das Agrarministerium gestern mit. Das Tier weist nach Angaben der Experten ein charakteristisches Rissbild auf, dem die auf Usedom vorgefunden Biss- und Fraßspuren sehr ähneln.

Ergebnisse im laufe der nächsten Woche

Aufschluss könne aber erst die Analyse der sichergestellten DNA-Spuren geben, die derzeit im Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen bei Frankfurt/Main untersucht werden. Mit den Ergebnissen rechnet das Ministerium im Laufe der nächsten Woche.

Erst dann werde in Abstimmung mit allen beteiligten Behörden über das weitere Vorgehen entschieden, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD). Ihm sei der Ernst der Lage sehr wohl bewusst. Dennoch sei die von vielen Seiten geforderte Ausnahmegenehmigung zum Abschuss des Wolfes nicht die Lösung aller Probleme.



