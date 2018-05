Gemeindevertretung Mildstedt : Gemeindevertretung Mildstedt bringt Kindergarten-Neubau auf den Weg

Mildstedts Gemeindevertreter votieren für die große Lösung: den Neubau des Kindergartens. Die Kosten betragen voraussichtlich knapp zwei Millionen Euro.

von shz.de

04. Mai 2018, 07:25 Uhr

In ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode gaben die Mildstedter Gemeindevertreter noch einmal richtig Gas. 20 Tagesordnungspunkte wurden zügig abgearbeitet.

Hauptthema des Abends dürfte die Erweiterung der Kindertagesstätten gewesen sein. Bürgermeister Heiber erinnerte noch einmal: „Der evangelische Kindergarten, der in einem gemeindeeigenen Gebäude untergebracht ist, hat einen Antrag auf Erweiterung gestellt. Wir haben dazu verschiedene Möglichkeiten prüfen lassen. Die Erweiterung des jetzt genutzten Gebäudes klappt nicht.“ So würde etwa bei einem ebenerdigen Anbau die vorhandene Freifläche verkleinert werden und eine Aufstockung würde zusätzliche Probleme bringen – beispielsweise durch Einbau eines Fahrstuhls. Außerdem könnten die Kinder während der Bauphase dort nicht bleiben. Es verblieben demnach drei Varianten: Neubau an gleicher Stelle, der überschlägig errechnete 2,27 Mio Euro kosten würde – die Innenausstattung ist dabei nicht berücksichtigt. Das kleinste Problem wären die Abrisskosten von rund 21.000 Euro, so Heiber. Ein ebenerdiger Neubau auf einer anderen Fläche würde 1,88 Millonen Euro kosten und ein Anbau am kommunalen Kindergarten 800000 Euro.“

Hans-Peter Henkens machte die Rechnung auf: „Ich favorisiere den Neubau. Und für jeden neu geschaffenen Platz bekommen wir 22000 Euro Zuschuss. Da kämen bei 40 Kindern schon mal 800000 Euro zusammen.“ Es folgte eine angeregte Diskussion, in der schnell deutlich wurde, dass die Kommunalpolitiker einen Neubau auf neuer Fläche favorisieren. Lediglich Günter Jacobsen sprach sich für einen Neubau des Kindergartens in einem innerörtlichen Bereich aus und nannte dazu die Fläche am Borger Weg. Diese Fläche würde dann aber der Schule fehlen, argumentierte der Bürgermeister. Die Abstimmung: 16 Mal Ja für einen Neubau der Kindertagesstätte auf einer von der Kirche bereitgestellten Fläche in Nähe des jetzigen Neubaugebietes Maaschen und eine Gegenstimme. Bestandteil des Beschlusses ist aber auch, die Förderrichtlinien abzuwarten und zwischenzeitlich mit der Kirche die Unterbringung der Kinder des evangelischen Kindergartens zu regeln. Der neu zu bauende Kindergarten wird in Trägerschaft der Kirche laufen.

Bernd Heiber, der nicht wieder antritt, lobte am Ende der Sitzung die fraktionsübergreifende gute Zusammenarbeit. Er wies darauf hin, dass die konstituierende Sitzung am 14. Juni noch von ihm eröffnet werde. „Dann werde ich mich zum Publikum setzen.“