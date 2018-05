33. Motorradtreffen : 33. Motorradtreffen: Hunderte Biker in Schwabstedt

Zum 33. Motorradtreffen auf dem großen Freigelände in Lehmsiek trafen sich mehrere hundert Biker aus ganz Deutschland. Vier Tage lang lebten sie wieder in ihrer bunten Zeltstadt.

14. Mai 2018, 08:05 Uhr

Ein Mekka für Liebhaber schwerer Maschinen: Zum 33. Motorradtreffen auf dem großen Freigelände in Lehmsiek trafen sich mehrere hundert Biker aus ganz Deutschland – und lebten vier Tage lang in ihrer bunten Zeltstadt. Bunt war auch das Programm. Präsident Michael Wolf und Vize Michael Hansen zeigten sich überaus zufrieden mit dem großen friedlichen Ablauf. Beide freuen sich darüber, dass jedes Jahr mehr jüngere Bikerinnen an dem Treffen teilnehmen. So wie Nane Jugert-Hansen aus Ost-Bargum mit ihrer Harley-Davidson. Neben Lagerfeuer, vielen Gesprächen, großer Wiedersehensfreude und Ausfahrt einer Gruppe nach Lüttmoorsiel verteilte der Präsident auch zahlreiche Pokale.