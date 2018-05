Veranstaltungen auf Sylt : Zwei Mal Sylter-Pfingstparty auf der MS "Koi"

Zu Pfingsten ankert das moderne Clubschiff der Reederei Adler-Schiffe gleich zwei Mal für exklusive Partytouren vor der Insel – sowohl Schlager- als auch House-Fans dürfen sich auf musik- und tanzintensive abendliche Fahrten ins Wattenmeer freuen.

von shz.de

16. Mai 2018, 06:25 Uhr

Zu Pfingsten ankert das moderne Clubschiff der Reederei Adler-Schiffe gleich zwei Mal für exklusive Partytouren vor der Insel – sowohl Schlager- als auch House-Fans dürfen sich auf musik- und tanzintensive abendliche Fahrten ins Wattenmeer freuen.

Am Freitag, 18. Mai, ist die MS "Koi" im Norden der Insel zu Gast und startet ab dem Hafen List zu einer Partytour in Kooperation mit der „Wunderbar“ aus Westerland. Der Club gehört auf der Insel zum Nachtleben dazu, wie das Meer zum Strand. Die „Wunderbar“ in der Paulstraße ist der angesagteste Treffpunkt auf Sylt für deutschen Schlager und steht seit Jahren für wilde Nächte mit lauter Schlagermusik und guter Laune bis zum Umfallen.

Am Pfingstfreitag wird diese legendäre Stimmung auf das Adler-Clubschiff gebracht: „Wunderbar goes MS "Koi" für einen Abend“ lautet das Motto. Ab 19 Uhr ist Boarding, um 20 Uhr wird abgelegt und um zirka 24 Uhr ist die MS "Koi" dann wieder zurück im Lister Hafen.

Am Sonnabend, 19. Mai, wird dann in Hörnum zur „Somersby Sunset Cruise Sylt meets [NOHO]“ abgelegt. Auf dieser Tour bleibt in der Regel kein Bein still stehen, wenn die MS "Koi" zu groovigen House-Sounds in den Sonnenuntergang gefahren wird. An den Decks wird der weltweit bekannte DJ Superlover stehen, unterstützt wird er von den Sylter Jungs „zweimusik“ – ein extrem tanzbares Line-up.

Das Boarding beginnt um 18 Uhr im Hörnumer Hafen, abgelegt wird 19 Uhr und zurück im Hafen ist die MS "Koi" etwa gegen 23 Uhr.

Resttickets für beide Touren sind derzeit noch erhältlich und kosten jeweils 29 Euro. Der Linienbustransfer von Westerland nach List beziehungsweise nach Hörnum ist für fünf Euro zubuchbar. Achtung: Auf beiden Touren müssen Gäste mindestens 18 Jahre sein.

Tickets gibt es online unter www.ms-koi.de sowie an allen Vorverkaufsstellen der Adler-Schiffe und der Sylter Verkehrsgesellschaft, Service-Tel: 04651-9870888.