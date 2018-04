Service auf Sylt : Zu spät geöffnet, zu früh geschlossen – Sylter und Touristen beklagen sich über Nutzungszeiten öffentlicher Toiletten

Hartmut W. ist begeisterter Frühaufsteher. Wann immer es geht, ist der Rentner schon um sechs Uhr morgens in Westerland unterwegs. Ab und an ereilt ihn dabei ein „Bedürfnis“. Doch dann stehe er regelmäßig vor verschlossenen Türen.

von Julia Nieß

26. April 2018, 06:00 Uhr

Hartmut W. ist begeisterter Jogger und Frühaufsteher. Wann immer es geht, ist der Rentner bereits um sechs Uhr morgens auf der Westerländer Promenade unterwegs und dreht seine Runden. Ab und an ereilt ihn dabei ein „natürliches Bedürfnis“. Doch dann stehe er regelmäßig vor verschlossenen Türen, klagt der 68-jährige Sylter, denn die öffentlichen Toiletten im „Biomaris“ und im Bistro „Friends“ sind bis neun Uhr verschlossen.

Ähnlich geht es den Teilnehmern zahlreicher Reisegruppen, die vormittags auf dem Parkplatz am Keitumer Kreisel aus Bussen aussteigen und sich vor ihren langen Spaziergängen durchs Kapitänsdorf noch einmal „erleichtern“ möchten. Denn die gläserne Schiebetür der schick mit Reet gedeckten WC-Anlage öffnet sich erst ab zehn Uhr.

Als wenig einwohner- und urlauberfreundlich kritisieren viele Bürger die Nutzungszeiten öffentlicher Toiletten auf der Insel, vor allem in den fünf Ortsteilen der Gemeinde Sylt. Auch abends sei schon früh Schluss mit „Müssen-Können“ – bereits um 18 Uhr zum Beispiel am Ortseingang Keitum oder um 20 Uhr auf der Westerländer Promenade.

Zuständig für die meisten WC-Anlagen in Westerland, Rantum sowie den Ostdörfern ist der Insel Sylt Tourismus-Service. Aktuell betreibe der ISTS 26 öffentliche Toiletten, teilt Pressesprecher Steffen Jahrmarkt auf Anfrage der Sylter Rundschau mit, einige davon seien erst Anfang 2017 von der Gemeinde Sylt übernommen worden. „Insgesamt sind sieben Dienstleister für die Reinigung der WC-Anlagen zuständig“, erklärt Jahrmarkt. „Dies verursacht hohe Kosten. Deshalb müssen die Öffnungs- und auch die Reinigungszeiten der Nachfrage durch Gäste angepasst sein.“

Wichtig wären insbesondere saisonale Unterschiede: Die „Biomaris“-Toilette beispielsweise sei an Gosch verpachtet, die Öffnungszeiten würden gemeinsam mit dem Fisch-Bistro der Nachfrage angepasst. Noch bis 29. April ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet, ab 30. April bis Saisonende allerdings bis 22 Uhr. Für die Toiletten im benachbarten Friends-Bistro wäre die Öffnungszeit jedoch „aufgrund vereinzelter Wünsche mit sofortiger Wirkung“ von 9 Uhr auf 7.30 Uhr vorverlegt worden, so Steffen Jahrmarkt. In der Saison ab Ende April seien diese beiden WC-Anlagen dann wieder bis 22 Uhr geöffnet, bei Veranstaltungen auf der Promenade je nach Bedarf sogar auch länger.

Auch auf die Kritik an den Keitumer Öffnungszeiten hat der Insel Sylt Tourismus-Service mittlerweile reagiert: Die gläsernen Türen der WC-Anlage am Kreisel öffnen sich jetzt bereits ab acht Uhr und Feierabend ist für alle Bedürftigen dort nun erst um 20 Uhr. Grundsätzlich jedoch verspricht I S T S-Sprecher Steffen Jahrmarkt: „Sollten Öffnungszeiten nicht angemessen erscheinen, gerne einen kurzen Hinweis unter der Telefonnummer 04651-9980 geben, dann erfolgt eine Prüfung.“

In den anderen Inselgemeinden scheint die „Bedürfnislage“ hingegen entspannter: „Wir haben neun öffentliche WC-Anlagen im Ort“, sagt Henning Sieverts, der Tourismus-Chef von Wenningstedt-Braderup. „Sechs davon sind 24 Stunden geöffnet. Die anderen drei, die sich bei den beiden Strandgastronomien und im ‚Haus am Kliff‘ befinden, sind entsprechend der jeweiligen Öffnungszeiten der Einrichtungen geöffnet.“

In Kampen sei die Situation sehr unterschiedlich, „weil wir zusätzlich noch die öffentlichen WCs Buhne 16, Kaamps7 und Campingplatz haben, mit jeweils anderen Öffnungszeiten“, so Tourismus-Direktorin Birgit Friese. „Außerdem im Kaamp-Hüs die Außen-WCs, die durchgehend geöffnet sind.“ Dann gäbe es noch Toilettenanlagen am Strandübergang Sturmhaube und am Übergang Dünensteeg, die derzeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet seien. „Wir haben in Kampen von Gästen noch nie Beschwerden erhalten“, sagt Birgit Friese. „Aber die Öffnungszeiten müssen sich auch dem vorhandenen Bedarf anpassen. Wo viel los ist, 24 Stunden, wo wenig los ist, entsprechend eingeschränkt.“

Rolf Speth, Bürgermeister von Hörnum, erklärt: „Wir haben fünf öffentliche Toiletten: Am Hafen ist 24 Stunden geöffnet, im Tourismus-Service von 8 bis 16 Uhr – die restlichen drei am Hauptstrand, am Südkap und bei Kap Horn haben so lange geöffnet, wie die Restaurants geöffnet sind.“

In List gibt es vier öffentliche WCs: „Die Haupttoilette am Hafen war früher nur von 10 bis 19 Uhr nutzbar, ist jetzt aber durchgehend geöffnet, als Einzige im Ort mit 50 Cent allerdings kostenpflichtig“, so Kurdirektor Boris Ziegler. Durchgehend geöffnet seien auch die WCs am Weststrand. Die Toiletten an der „Austernperle“ sowie in der Gemeindeverwaltung würden sich nach den jeweiligen Öffnungszeiten dort richten.