Stellungnahme vom Lanserhof : „Wir erfüllen alle Auflagen“ - der Lanserhof nimmt Stellung zum verunreinigten Sand

von Michael Stitz

20. April 2018, 07:05 Uhr

Christian Harisch, Lanserhof Geschäftsführer, ist besorgt über „Gerüchte und Unterstellungen, denen wir uns als Lanserhof ausgesetzt fühlen“. Hintergrund sind unter anderem die aktuellen Einlassungen der Söl’ring Foriining zu der Sandqualität, die von der Lanserhof-Großbaustelle vor die Munkmarscher Mühle verbracht wurde.

Auf Nachfrage zum dem Thema stellte Christian Harisch „deutlich und klar fest, dass wir erkennen müssen, dass die Siebung der Sande teilweise wohl nicht in dem Maße erfolgt ist, wie es notwendig gewesen wäre, um die gewünschte und geforderte Körnung zu bekommen, die wir zugesagt haben. Dafür wird die zuständige Firma zur Rechenschaft gezogen“. Man solle aber bedenken, so Harisch weiter, dass hier Menschen am Werk waren und eine exorbitante Menge an Sand gesiebt und transportiert wurde. „Ich kann mich nur entschuldigen“, sagt ein hörbar erregter Christian Harisch, aber „uns zu unterstellen, wir würden Geld sparen wollen, ist absoluter Unsinn. Wir erfüllen unsere Auflagen. Wir haben eine ordentliche Siebung beauftragt und bezahlt. Der Sand wird, wenn nötig, neuerlich gesiebt. Wir haben bewusst eine Firma der Insel beauftragt. Im weiteren Verlauf setzen wir alles daran, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um einen guten Verlauf sicherzustellen. Für die Menschen, die Tiere und die Natur“.

Für den Unternehmer, für den der Lanserhof ein „großartiges, leidenschaftliches Projekt ist“, soll alles „so durchgeführt werden, dass es dem Wohl der Insel dient“. Deshalb empört es ihn auch, dass „es Gerüchte gibt, die behaupten würden, dass wir nicht korrekt mit den Heideflächen auf unserem Areal umgehen. Das ist eine bösartige Unterstellung. Jeder, der glaubt, dass wir gegen unsere Abmachungen im Bereich des Naturschutzes verstoßen, darf sich gerne bei mir melden. Wir haben nichts zu verbergen“.

Die Söl’ring lädt Christian Harisch ebenfalls „sehr gern zu einer unangemeldeten Besichtigung ein, damit sie sich ein Bild vom Ganzen machen kann“ und fügt noch hinzu, „dass für uns wie für alle Menschen und Unternehmen auf der Insel, der sorgsame Umgang mit der Natur die Lebensgrundlage darstellt. Wir sind daher sehr glücklich, dass es die Söl’ring gibt und haben bereits heute angeboten, in Zukunft intensiv zusammenzuarbeiten“.