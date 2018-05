Dorf-Nominierung : Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Klixbüll unter Top-11-Gemeinden

Die Gemeinde Klixbüll wurde für den Landes-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018 nominiert. Das hat das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein mitgeteilt.

Klixbüll/Kiel | Die Gemeinde Klixbüll wurde für den Landes-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018 nominiert. Wie das zuständige Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein am Montag in Kiel mitteilte, ist der Ort in Südtondern einer von elf, die es in die Endauswahl im Juni/Juli geschafft haben. Die Gewinner-Gemeinde bekommt unter anderem eine Landes-Projektförderung in Höhe von 10000 Euro, die sie mit 2500 Euro kofinanzieren muss. Teilnehmen konnten Gemeinden mit maximal 3000 Einwohnern. Ziel der Aktion, die alle drei Jahre stattfindet, ist es, Dörfer zu belohnen, die zukunftsorientiert denken und handeln sowie Ideen in anderen Dorf-Gemeinschaften anstoßen und Vorbild sind.

„Ich habe schon damit gerechnet, dass wir nominiert werden, weil wir bei uns im Dorf so vieles bewegen“, sagte Klixbülls Bürgermeister Werner Schweizer am Mittwoch. Schwerpunkt der Bewerbung, die seit Oktober in Arbeitsgruppen zusammengestellt worden war, sind unter anderem die Ausweisung neuer Baugrundstücke auf gemeindeeigenem Gebiet, mit dem Ziel, sozialverträgliche Preise für junge Familien zu gewährleisten; der Dörps-Campus, der das Zusammenleben im Dorf mit weiteren Angeboten stärken soll; das Dörps-Mobil als E-Car-Sharing-Projekt mit neun Ladesäulen sowie schließlich das interkommunale Konversionsprojekt Flugplatz, an dem die drei Anliegergemeinden Klixbüll, Tinningstedt und Leck beteiligt sind.

Ziel ist es, bis Ende 2019 die ersten Gewerbeansiedlungen zu realisieren und die Landebahn bis Ende 2020 wieder in Betrieb zu nehmen. Das mögliche Preisgeld will die Gemeinde in die Weiterentwicklung des Flughafen-Projekts investiert, denn „dort liegt unsere Zukunft“, sagt Schweizer.

Innenminister Hans-Joachim Grote zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Landes- Wettbewerbs zufrieden. „Dieser Wettbewerb ist eine Erfolgsgeschichte. Vor mehr als 60 Jahren wurde er unter dem Titel ,Unser Dorf soll schöner werden‘ hier bei uns in Schleswig-Holstein ins Leben gerufen – jetzt ist er längst bundesweit etabliert.“

Jury-Vorsitzende Helga Klindt von der Akademie für die ländlichen Räume Schleswig- Holsteins: „Wir waren beeindruckt von der Qualität der eingereichten Bewerbungen von 21 schleswig-holsteinischen Dörfern. Erst nach sorgsamer Abwägung aller Fakten und Argumente sowie einer sehr intensiver Diskussion fiel unsere dann aber einvernehmliche Entscheidung.“ Wie eng das Rennen zum Teil gewesen sei, zeige sich auch daran, dass die Jury beschlossen habe, nicht die Top 10, sondern die Top 11 im Juni und Juli zu besuchen und sich jeweils vor Ort einen Eindruck von den Dörfern zu verschaffen.

Zusätzlich zu der Projektförderung qualifiziert sich die Gewinner-Gemeinde automatisch für den Bundes-Wettbewerb, der 2019 ausgetragen wird. Erstmals wird zusätzlich ein Sonder-Preis der Handwerkskammer Schleswig-Holstein und der IHK Schleswig-Holstein in Höhe von 5000 Euro vergeben. Mit dieser Summe soll eine Gemeinde ausgezeichnet werden, die sich mit besonderen Aktivitäten um die Gewerbetreibenden und Unternehmen im Dorf bemüht.

Weitere Nominierte in diesem Jahr sind: Bäk (Kreis Herzogtum Lauenburg); Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn); Borgstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde); Brokstedt (Kreis Steinburg); Kirchbarkau (Kreis Plön); Nindorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde); Schmalfeld (Kreis Segeberg); Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde); Treia (Kreis Schleswig-Flensburg); Westerhorn (Kreis Pinneberg).

Jüngster schleswig-holsteinischer Gewinner war im Jahr 2015 die Gemeinde Rantrum in Nordfriesland, die auf Bundesebene eine Silbermedaille errang.