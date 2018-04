Küstenschutz : Sylter Küstenschutz: Söl’ring fordert schnelles Handeln

Die Freude über den geschenkten Sand von der Lister Großbaustelle Lanserhof währte nur kurz: Vor der Munkmarscher Mühle wurden im ausgebrachten Sand Steine und Bauschutt festgestellt.

von Ralf Henningsen

19. April 2018, 06:00 Uhr

Die Freude über den geschenkten Sand von der Lister Großbaustelle Lanserhof währte nur kurz: Vor der Munkmarscher Mühle wurden im ausgebrachten Sand Steine und Bauschutt festgestellt. Nun hat die Söl’ring Foriining das LKN und den Lanserhof um schnelles Handeln gebeten.

Absender des Briefes ist der Küstenschutzausschuss des Heimatvereins, der von Holger Weirup geleitet wird. In seiner Sitzung am 11. April habe der Ausschuss den Sandersatz an der Ostküste ausdrücklich befürwortet. „Dass hierfür Sylter Sand verwendet werden kann, ist aus ökologischen und ökonomischen Gründen zu begrüßen.“

Weiter heißt es: „Eine Zusammenarbeit des ‚Küstenschutzes‘ mit dem für höchste Ansprüche angetretenen Lanserhof-Projekt erschien daher geradezu ideal – ein Gewinn für den Sylter Küstenschutz – ein gutes Renommee für den Lanserhof: Schon mit Baubeginn wird Interesse und Einsatz für die insularen Belange signalisiert. Wie vom Landesbetrieb für Küstenschutz kommuniziert, sind für die Qualität des Sandes eindeutige Vorgaben gemacht worden – für die Einhaltung dieser Vorgaben gilt es nun einzustehen.“

Vor dem Restaurant Munkmarscher Mühle kam es durch tagelangen Ostwind zu starken Sandverwehungen, durch die Grobmaterial, wie Rotstein-, Glas- und Fliesenreste, Betonstücke etc. freigelegt wurden. „Anscheinend waren diese Verunreinigungen aus dem bei der Lanserhofbaustelle verwendetem Baustoff-Recycling-Material in das Küstenschutzmaterial gelangt. Die vorgeschriebene Siebung des Materials wurde offensichtlich nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Es muss dringend nachgearbeitet werden.

Als Sofortmaßnahme wurde die Strandreinigungsmaschine des ISTS eingesetzt– ein Erfolg war nur kurzzeitig sichtbar, bis zur nächsten Ostwindlage. Die Maschine reinigt nur bis zu einer Tiefe von max. 8 cm, also nicht nachhaltig. Diese Strandreinigung müsste mehrfach im Jahr und das über Jahre wiederholt werden, was der Ausschuss als nicht sinnvoll erachtet.“

Dass durch eine verbesserte Siebeinstellung gutes, geeignetes Material hergestellt werden kann, habe die zweite Munkmarscher Sandersatzmaßnahme im Norden des Hafens gezeigt. „Der Küstenschutzausschuss ist überzeugt, dass dem LKN und dem Lanserhof gemeinsam eine nachhaltige Verbesserung als Schadensbehebung an der Sandersatzmaßnahme südlich des Munkmarscher Hafens gelingen kann.“ Die einzige Lösung sei „eine komplette Durchsiebung des gesamten eingebrachten Materials vor Ort.“ Schließlich bittet der Ausschuss „um beherztes Handeln, zeitnah, vor der Sommersaison 2018.“