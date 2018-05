St. Peter-Ording : St. Peter-Ording und die Angst vor der Syltifizierung

An Abenden wie diesem im Dünen-Hus in St. Peter-Ording bittet Olaf Kühl gerne die Gäste, mal zu schätzen: Wieviel darf jemand maximal verdienen, um in den Genuss einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnung einziehen zu dürfen?

02. Mai 2018, 06:55 Uhr

An Abenden wie diesem im Dünen-Hus in St. Peter-Ording bittet Olaf Kühl gerne die Gäste, mal zu schätzen: Wieviel darf jemand maximal verdienen, um in den Genuss einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnung einziehen zu dürfen? Der Leiter Mietwohnungsbau in der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH) will damit dem Vorurteil entgegen treten, dass dort eh nur Randgruppen einziehen würden. „1600 Euro netto“ sagt er, und weiß vorher, dass das die meisten überrascht. Längst lebten folglich gut Verdienende in solchen Wohnungen, deren Miete mit 5,95 Euro pro Quadratmeter gedeckelt sei.

Im Rahmen ihres mittlerweile zweiten Bürger-Dialogs, dieses Mal unter dem Titel „Bezahlbares Wohnen und Leben“, wollte der CDU-Ortsverband Einwohner mit Experten ins Gespräch bringen – und dies abseits des üblichen politischen Wortgeklingels. Boy Jöns als Moderator nannte Eckdaten: In den Ort mit 4000 Einwohnern pendeln täglich 1700 Arbeitskräfte ein. „Da leben, wo andere Urlaub machen, kann auch eine Bürde sein“, provozierte er eingangs Podium und Publikum. Der von keinem im Saal bestrittene Mangel an bezahlbarem Wohnraum sei, fügte Jöns hinzu, seit Jahren „unter dem Druck des Geldes“ angewachsen.

Staatssekretärin Kristina Herbst, im Innenministerium für den Bereich Bauen und Wohnen verantwortlich, wies darauf hin, dass St. Peter-Ording im Gegensatz zu Sylt noch über Bauland verfüge. Sie riet, gemeinsam Wohnkonzepte zu entwickeln und die Steuerungsfunktion der Bebauungspläne aktiv zu nutzen. Bürgermeister Rainer Balsmeier trat dem Verdacht entgegen, dass im jüngsten Baugebiet einmal mehr nur Ferienwohnungen entstanden seien. Das sei „mitnichten“ der Fall. Rechtlich werde es leichter, mit der Kennzeichnung „Sondergebiet Dauerwohnen“ in B-Plänen Ziele durchzusetzen.

Innovative Konzepte präsentierten St. Peters Urlauberseelsorgerin Andrea Streubier und Hartmut Thede (Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen). Die Diakonin warb erneut für das Projekt Andersland, mit dem sie und ihre Mitstreiter Interessen von Singles, Paaren, Familien und den verschiedenen Generationen bündeln möchte. Gleichzeitig setzte sie klare Grenzen: „Ich will hier keine Syltifizierung und keine Inselprojekte für zahlungskräftige Klientel“, womit sie auf den Aufkauf durch Investoren anspielte.

Lebhaft trugen viele im Saal Ideen zusammen. Jörg Kühl riet, innerhalb eines Projekts für einen „gesunden Mix“ aus Eigentumswohnungen, freifinanzierten und geförderten Wohnungen zu sorgen, „sonst sagt der Investor, dass sich das nicht rechnet.“ Andrea Streubier will „Projekte konsequent nach außen öffnen – bis hin zu Essen in Gemeinschaft.“ Hartmut Thede empfahl eine bunte Mischung aus verschiedenen Nutzungen: Inklusion, alle Generationen, Flüchtlingsfamilien und Singles unter einem Dach – und das alles gestützt durch ein 24-stündiges Quartiersmanagement mit eigener Zentrale für alle Bewohner.

Zwei Zuhörer äußerten den Gedanken, Wohnungsbau in umliegenden Gemeinden zu unterstützen, verbunden mit einem gezielten Ausbau des Nahverkehrs für Pendler.

Je später der Abend, desto konkreter wurden die Überlegungen. So begann sogar die Suche nach Flächen, die überhaupt noch für solche Projekte zur Verfügung stünden. Offenbar gibt es die durchaus noch, wie jene betonten, die sich wie Andea Streubier schon länger mit neuen Wohnprojekten für St. Peter-Ording befassen.