Dorfrundgang Living History : Kultur-Neuzugang auf der Insel: Erst Samson – jetzt Regisseur auf Sylt

Theaterfachmann Klaus Esch probt mit den Darstellern von Living History Sylt.

von Wiebke Stitz

04. Mai 2018, 06:25 Uhr

„Wenn dein Text jetzt weg ist, ist das ein gutes Zeichen!“ beruhigt der Flensburger Regisseur den Laienschauspieler Karl Witte, der seine Rolle als historischer Keitumer Wilhelm Jensen probt. Klaus Esch, seit zehn Jahren Regisseur an der Niederdeutschen Bühne Flensburg und Leiter der Theaterschule Flensburg, ist auf die Insel gekommen, um den neun Szenen des Dorfrundganges Living History Sylt den letzten Schliff zu geben.

„Als Leiter der Theaterschule und Regisseur an der Niederdeutschen Bühne bin ich es gewohnt, mit Laien zusammenzuarbeiten. Bei Living History Sylt versuche ich das Wesentliche einer Szene herauszuarbeiten, ohne die Schauspieler zu überfordern.“

Das kann eine Drehung in die richtige Richtung sein, ein gezielter Blick zum Mitspieler oder das perfekte Timing. „Denkt beim Sprechen des Textes an den Satz, den ihr gerade sagt und nicht daran, was als nächstes kommt“, ist ein weiterer hilfreicher Tipp.

Beim folgenden Szenendurchlauf ist es jedoch schwer, an alle Tipps und Neuerungen zu denken und trotzdem den Text zu beherrschen. Der Text ist weg, für Klaus Esch ein Zeichen, dass sich der Schauspieler auf die neue Darstellung konzentriert. Richtig so.

Auch bei Fehlern gibt der Gast-Regisseur den über zwanzig Laiendarstellern von Living History Sylt das Gefühl, alles richtig zu machen. Auf lange Diskussionen lässt er sich dabei allerdings nicht ein. Ein „das haben wir schon immer so gemacht“ kann er durch die besseren Argumente widerlegen und das Resultat gibt ihm recht. Zuviel Gehampel, eine zu hohe Stimmlage oder das Überspielen einer Szene ersetzt er durch Ruhe und mehr Authentizität der einzelnen Figuren. Oft sind es Kleinigkeiten, die dem Zuschauer die Szene emotional näherbringen. „Das ist das, was mich an der Regiearbeit reizt“, erklärt der gebürtige Hamburger, der selbst erfolgreich als Opernsänger und Schauspieler auf der Bühne gestanden hat und lange im Kostüm von Samson aus der Sesamstrasse steckte, „eine Szene zu entwickeln und den Prozess zusammen mit den Schauspielern zu begleiten, reizt mich derzeit mehr als selbst auf der Bühne zu stehen.“

Immer wieder unterbricht jedoch Flugzeuglärm die Proben in Keitum. „Ich war vor 25 Jahren das letzte Mal auf der Insel - da war das noch nicht so“, wundert Klaus Esch sich und nutzt die Probenpause, um vom Projekt Living History Sylt zu schwärmen: „Das ist für mich ein toller Weg, um Gästen die Geschichte der Insel wirklich nahe zu bringen. Natürlich können Fremdenführer viele Fakten erzählen, doch die Menschen quasi zu sehen, die in Keitum wirklich gelebt haben, ist eine ganz besondere Methode, um das auch greifbar zu machen.“ Sprichts und ist schon wieder ganz bei den Proben von Living History Sylt.