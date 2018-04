6. Mai : Kommunalwahlen: Stimmungstest für Jamaika-Koalition

Bei der Kommunalwahl will die CDU ihren Vorsprung ausbauen. Ralf Stegner setzt auf die Zugkraft der Bürgermeister.

von Dieter Schulz

30. April 2018, 07:00 Uhr

Kiel | Sonntag werden in Schleswig-Holstein die Kommunalparlamente neu gewählt. In 1077 Städten und Gemeinden, den vier kreisfreien Städten Kiel, Flensburg, Lübeck und Neumünster sowie in elf Landkreisen sind rund 13.000 Mandate zu vergeben. Darüber abstimmen können 2,4 Millionen Wahlberechtigte, darunter 78.000 im Land lebende EU-Bürger.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Vorsprung als stärkste Kommunalpartei ausbauen können. Bei der Kommunalwahl entscheidet die Arbeit der Ehrenamtler vor Ort“, sagt der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther. Die Christdemokraten hatten 2013 landesweit 38,9 Prozent der Stimmen erhalten – die größte CDU-Hochburg war der Kreis Segeberg mit 43,7 Prozent, die Schwachstelle die kreisfreie Stadt Flensburg mit 22,1 Prozent.

SPD nur in Kiel und Lübeck vorn

Die Sozialdemokraten lagen bei der letzten Kommunalwahl in Lübeck 1,8 Prozentpunkte vor der CDU, in Kiel waren es sechs. In allen anderen kreisfreien Städten und Kreisen siegte die CDU. „Die aktuelle Situation mit bundesweiten Umfrageergebnissen von unter 20 Prozent für die SPD bedeutet leider keinen Rückenwind. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Abstand zur Union insgesamt verkürzen werden“, sagt SPD-Landeschef Ralf Stegner. „Gerade da, wo wir starke sozialdemokratische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben, versprechen wir uns Rückenwind für die SPD.“

Offensiv formuliert Heiner Garg seine Ziele. „Ich erwarte zur Kommunalwahl 2018 ein deutlich besseres Wahlergebnis als 2013, als wir landesweit fünf Prozent bei der Kreistagswahl bekommen haben“, so der FDP-Landeschef.

Der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer will da nicht zurückstehen: „Der SSW tritt mit 632 Kandidatinnen und Kandidaten in über 60 Gemeinden, drei Kreisen und zwei kreisfreien Städten an. Wir setzen auf ein Wahlergebnis von landesweit drei Prozent. Und es gibt ein Sonderziel: „Wir wollen wieder stärkste Kraft in Harrislee werden.“

Ann-Kathrin Tranziska, Vorsitzende der Grünen, erklärt: „Natürlich erhoffen wir uns ein gutes Grünes Ergebnis über den 13,7 Prozent, die wir bei der Kommunalwahl 2013 erreicht haben. Vor allem ist uns wichtig, die Zahl der Mandate in den Kreis- und Gemeindevertretungen auszubauen.“ Eher bescheiden ist da die AfD. Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein: „Wir sind eine junge Partei, für uns ist jedes Mandat ein gutes Ergebnis. Zudem müssen unsere Mitglieder deutlich mehr Mut aufbringen als Kandidaten anderer Parteien, da sie häufig bedroht werden.“

Themen überlagern sich

In der jüngsten Wahl-Umfrage hielt die CDU 34 Prozent. Sie läge damit um zwei Punkte besser als bei der Landtagswahl im Mai vorigen Jahres. Die SPD steht derzeit laut Umfrage bei 22 Prozent und damit um fünf Punkte schlechter. Die Grünen legten kräftig zu auf 18 Prozent. Die FDP rangiert bei acht Prozent und damit deutlich schlechter als zur Wahl 2017. AfD und SSW blieben stabil bei sechs und drei Prozent.



Die Parteien setzen auf dieselben Themen, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. „Im Mittelpunkt stehen die Qualität in den Kitas und gut ausgestattete Schulen sowie Investitionen in Straßen und Breitband“, erklärt CDU-Chef und Ministerpräsident Daniel Günther. Für Ralf Stegner spielen die „immer noch zu hohen Kita-Gebühren in fast jeder Kommune“ eine wichtige Rolle – besonders aber im Hamburger Rand. „Die schwarze Ampel tut nichts, um Familien endlich zu entlasten. Wir streiten weiter für die Beitragsfreiheit in der Kinderbetreuung“, so der SPD-Chef. Weitere Themen seien die Straßenausbaubeiträge sowie bezahlbarer Wohnraum.

„Aus meiner Sicht sind die kommunale Infrastruktur, Kita/Betreuung und Straßenausbaubeiträge die zentralen Themen, die die Wähler bewegen und die die Kommunalwahl entscheiden werden“, meint FDP-Chef Heiner Garg. Allerdings gehörten dazu auch die Versorgung des ländlichen Raums mit Gesundheits- und Pflegeleistungen sowie die Sicherheit der Bürger. Für die Grünen, so Landeschef Steffen Regis, stehen fünf Themen im Fokus: Natur und Umweltschutz, günstiger Wohnraum, Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, öffentliches Wlan und digitale Behördenangebote sowie das Bekenntnis zu einer vielfältigen Gesellschaft. Der SSW setzt auf die Schwerpunkte soziale Gemeinschaft, Bildung und Umwelt/Energiewende.

Für die AfD sind die Themen von Kreis zu Kreis unterschiedlich, aber übergreifend würden Straßenausbaubeiträge und öffentlicher Nahverkehr im Focus stehen, sagt von Sayn-Wittgenstein. „Auf dem Land wird dazu die Sicherung der Lebensqualität – der Erhalt von Arztpraxen oder Einkaufsmöglichkeiten – diskutiert werden, und in den Städten öffentliche Sicherheit und bezahlbares Wohnen“, so die Landeschefin.