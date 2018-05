Hauptstraßenvergnügen : Kaiserwetter zum Stadtfest in Niebüll

Auch in diesem Jahr hatte Petrus ein Einsehen mit den Niebüllern. Während er zuvor wochenlang kaltes, windiges und oft auch regnerisches Wetter geschickt hatte, sandte er zum 32. Geburtstag des Niebüller Hauptstraßenvergnügens nahezu Windstille und deutlich wärmere Frühlingstemperaturen.

von Jan-Uwe Thoms

07. Mai 2018, 07:00 Uhr

Niebüll | Auch in diesem Jahr hatte Petrus ein Einsehen mit den Niebüllern. Während er zuvor wochenlang kaltes, windiges und oft auch regnerisches Wetter geschickt hatte, sandte er zum 32. Geburtstag des Niebüller Hauptstraßenvergnügens nahezu Windstille und deutlich wärmere Frühlingstemperaturen. Da fiel den Niebüllern und tausenden Menschen aus der ganzen Umgebung die Wahl des Familienausfluges nicht schwer: Die Hauptstraße wurde erneut zum attraktiven Ausflugsziel für Besucher aller Altersklassen.

Die Organisatoren vom Niebüller Handels- und Gewerbeverein (HGV) hatten sich wieder einiges einfallen lassen. Mit dem Aufmarsch des Niebüller Fanfarenzuges begann um 10 Uhr das lebhafte Treiben. Eine Stunde danach war die Hauptstraße rappeldicke voll. Und das blieb so bis in die Abendstunden hinein. Nicht nur die geöffneten Geschäfte und deren attraktiver Straßenverkauf lockten die Gäste, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm mit vielseitigen und vor allen Dingen spaßigen Straßenkünstlern, Bands mit fetziger Musik sowie eine Vielzahl bunter Spielmöglichkeiten für die Kunden und Kundinnen der nächsten Generation.

Die zahlreichen Niebüller Unternehmen entlang der Hauptstraße luden zum Bummeln und Einkaufen mit der ganzen Familie ein. Von der Knudtsen-Einkaufswelt im Norden bis zur Mühlenstraße im Süden war die Hauptstraße zur Flanier- und Einkaufsmeile umfunktioniert. Der in die Veranstaltung integrierte Wochenmarkt war in bewährter Weise in die Böhmestraße verlegt worden und öffnete seine Verkaufsstände dort vom frühen Morgen bis zum Mittag. Frisches Obst und Gemüse sowie die bunten Blumenstände der Gärtner schafften es gemeinsam mit dem Wettergott Frühlingsgefühle zu wecken.

Bei dem strahlenden Wetter natürlich ganz besonders beliebt: die vielen Straßencafés, die zum munteren Klönschnack mit Freunden, zu leckeren Eisbechern oder erfrischenden Getränken einluden, während sich nebenan die bunten Kinderkarussell für die Jüngsten drehten. Es machte einfach Spaß, die Niebüller Hauptstraße immer noch einmal rauf und runter zu spazieren, immer wieder Neues zu entdecken, alte Bekannte zu treffen und auch ein paar neue Freundschaften zu schließen.

Ein weiterer Höhepunkt war das bei einer riesigen Anzahl von Besuchern so beliebte Ersteigern von Fundsachen. Souverän leitete Runa Jensen vom Amt Südtondern die Versteigerung – und brachte tatsächlich eine Riesenanzahl von Fahrrädern, aber auch Handys, Regenschirme, Schmuck, Angelruten, Angelkoffer und für Heimwerker sogar eine Einhandsäge an den Mann und die Frau. Auch ein Navigationsgerät fand einen neuen Besitzer.

Riesenandrang herrschte auch am Fesselballon des sh:z-Verlages, der die Besucher in 40 Meter Höhe über den sonnigen Rathausplatz trug, eine tolle Attraktion, die nicht nur für die Fotografen eine Wiederholung im nächsten Jahr geradezu verlangt. Auf mehr als 10000 Besucher schätzte der HGV den Ansturm einschließlich der Gäste des abendlichen Open Air Konzerts auf dem dann rappelvollen Rathausplatz.