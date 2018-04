Showdown vor der Wahl : Vom Hafen bis zum Krankenhaus: Showdown in Flensburg vor der Wahl

Kommt doch noch Bewegung in die Frage einer Lidl-Ansiedlung in Tarup, die von vielen Tarupern gewünscht wird? Bei der Vorstellung der Kandidaten zur Kommunalwahl deutete sich ein Entgegenkommen von CDU und SSW an. Damit der Discounter einen Markt mit 1300 Quadratmetern bauen kann, muss vorher das Einzelhandelskonzept angepasst werden.

von Joachim Pohl

27. April 2018, 08:00 Uhr

Kommt doch noch Bewegung in die Frage einer Lidl-Ansiedlung in Tarup, die von vielen Tarupern gewünscht wird? Bei der Vorstellung der Kandidaten zur Kommunalwahl, zu der das Tageblatt ins Rathaus eingeladen hatte, deutete sich ein Entgegenkommen von CDU und SSW an. Damit der Discounter einen Markt mit 1300 Quadratmetern bauen kann, muss vorher das Einzelhandelskonzept angepasst werden.

Die Gäste in der nahezu voll besetzten Bürgerhalle hatten eine Vielzahl von Fragen an die acht Kandidaten, so dass statt der geplanten 90 Minuten volle zwei Stunden diskutiert wurde.

„Die Kommunalwahl ist eine der wichtigsten Wahlen überhaupt“, betonte Oberbürgermeisterin Simone Lange in ihrer Begrüßung. „Hier in der Kommune können wir unser Leben direkt gestalten.“ Carlo Jolly, Leiter der Stadtredaktion des Tageblatts, wies darauf hin, dass der Rat Dinge beschließe, „die die Bürger direkt betreffen“.

Bei der Vorstellung der acht Kandidaten ging es sowohl um aktuelle Themen wie den fehlenden Einzelhandel in Tarup und den Weiterbau der K8, aber auch langfristige Problemstellungen wie die Stadt-Umland-Kooperation und den Schulneubau.

Die Bürger können sich offenbar auf eine Senkung der Grundsteuer freuen, denn niemand der Kandidaten auf dem Podium sprach sich für die Beibehaltung der jetzigen Höhe von 690 Prozent aus.

Die CDU lehnte einen Flensburger Feldversuch für das Bedingungslose Grundeinkommen ab. Der SSW stellte sich erneut vor den Wirtschaftshafen und warnte vor dem Bau von Luxuswohnungen an der Kaikante, weil dadurch 3000 Arbeitsplätze gefährdet würden. Die Grünen wollen den ÖPNV ausbauen, neue Parkhäuser am Stadtrand bauen und langfristig die Schiffbrücke autofrei haben. Die SPD fordert mehr Investitionen in die Rad-Infrastruktur und ein deutliches Bekenntnis zu dieser Art der Fortbewegung. Die Linke will deutlich mehr sozialen Wohnungsbau und eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Die WiF möchte die Stadtteilforen mehr in die Arbeit des Rates einbinden, die FDP einen Radweg auf dem Bahndamm verhindern und die Initiative „Flensburg wählen“ insgesamt Flensburg voranbringen.

Die Tageblatt-Redakteure Carlo Jolly und Antje Walther befragten die acht Kommunalpolitiker nach kontroversen Themen wie Hafen-Umgestaltung, Grundsteuererhöhung und -senkung, Krankenhaus-Neubau, Bahndamm-Nutzung und Busverkehr. Ausführlich hatten die Zuhörer Gelegenheit, die Politiker konkret zu befragen. Die Positionen im Detail:

Arne Rüstmeier von der CDU erteilte der alten Kirchturm-Politik eine Absage und möchte mehr Kooperation mit dem Umland. Zwar sei Flensburg „der Motor der Region“, aber man brauche das Umland und den Einzugsbereich – auch Richtung Dänemark. Er schätzt den Anteil der Dänen auf dem Holm auf 70 Prozent.

Zur aktuellen Frage einer möglichen Ansiedlung eines Lidl-Marktes an der Taruper Hauptstraße zeigte sich der CDU-Fraktionschef kompromissbereit: Man müsse sich den Realitäten stellen und brauche „eine Neuordnung des Zentrenkonzepts“. Hintergrund: Das Einzelhandelskonzept erlaubt in Tarup nur einen Markt mit maximal 800, Lidl möchte aber 1300 Quadratmeter.

Helmut Trost

Helmut Trost von der SPD sprach sich für deutlich mehr Investitionen beim Radverkehr aus; die Radinfrastruktur in Flensburg sei „ein Flickenteppich“. Beim Ö P N V sei das langfristige Ziel ein kostenfreies Angebot. Er musste sich für die Kehrtwende der SPD bei der Grundsteuer rechtfertigen. Die massive Erhöhung sei „unsozial“ und ein Fehler gewesen; hingegen sei die von der SPD geforderte Erhöhung der Gewerbesteuer gerecht, weil Unternehmen auch von der Kita-Offensive der Stadt profitieren.

Ziel der SPD sei zudem kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Flensburg müsse etwas für seine Schulen tun, viele Gebäude seien von „bescheidener Qualität“.

Susanne Schäfer-Quäck

Susanne Schäfer-Quäck vom S S W warnte vor der Aufgabe des Wirtschaftshafens, weil man damit 3000 Arbeitsplätze bei Stadtwerken, Werft, FFG und anderen Firmen gefährden würden. Wenn man denn am Hafen Wohnbebauung erlaube, dann müsse es sozialer Wohnungsbau sein. „Luxuswohnungen gefährden diese 3000 Jobs.“ Für die Erhöhung der Grundsteuer seien die Parteien der „Lange-Koalition“ verantwortlich. Der SSW sei für eine Erhöhung der Kulturausgaben von drei auf vier Prozent des Haushalts. Nach wie vor wünsche man sich einen deutsch-dänischen Grenzbahnhof in Weiche und Bahnhalt am Zob.

Andreas Rothgaenger, W i F, möchte beim Thema Hafen nicht „warten, bis es besser wird“, sondern sich ein Konzept zur Erhöhung des Umschlags überlegen. Die neue Ratsversammlung sollte sich überlegen, wie man enger mit den Bürgern in den Stadtteilforen zusammenarbeiten kann. Ein Stadion-Neubau trage zur Stärkung Flensburgs bei, sei aber wohl am derzeitigen Standort schwer möglich wegen der zusätzlichen Verkehrsbelastung.

Selbstkritisch merkte Rothgaenger an, dass die WiF ihre politischen Erfolge in der Vergangenheit nicht ausreichend „vermarktet“ habe. Er nannte die WiF-Bemühungen bei der Struktur des Campusbades und bei der Reform der Konzernstruktur der Stadtwerke, an der man entscheidenden Anteil hatte.

Ellen Kittel-Wegner von den Grünen sprach sich für einen Ausbau des ÖPNV in Flensburg aus. Der sei in Flensburg zwar schon besser geworden, könne aber noch ausgebaut werden. Ihr Vorschlag: Neue Parkhäuser am Campus und im Norden der Stadt und ein Parkticket, das auch für den Bus gilt, mit dem man dann ins Zentrum fährt. Wenn diese Maßnahmen greifen, könne man daran gehen, die Schiffbrücke autofrei zu machen. „Wir haben genug Parkplätze in der Stadt“, man müsse den Verkehr nur besser steuern.

Auch der Radverkehr müsse ausgebaut werden; das gehe allerdings in einigen Straßen kaum, weil sie zu eng seien. Grundsätzlich seien die Grünen für das Konzept „Shared Space“, also alle auf einer Fläche wie in der unteren Angelburger Straße.

Gabi Ritter, Die Linke sagte: „Ich war immer links, ich lasse mich da nicht verbiegen“, stellte die Spitzenkandidatin fest. Ihr Thema ist der soziale Wohnungsbau, sie erneuerte die Forderung nach einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen um das Bauprojekt an der Friedenskirche erinnerte sie an das beschlossene Ziel, über den gesamten Wohnungsbestand einen Anteil von 15 Prozent geförderter Wohnungen zu erreichen. Deshalb seien 25 Prozent für die Friedenskirche nicht ausreichend, bei neuen Projekten müsste man 50 Prozent fordern. Zudem sollte die Stadt Grund und Boden nicht mehr verkaufen, sondern nur noch langfristig verpachten. Für den ÖPNV forderte sie Kurzstreckentickets; wer für zwei Stationen 2,60 Euro zahlen soll, nehme lieber das Auto.

Kay Richert von der F D P erinnerte daran, dass es die FDP-Ratsfrau Susanne Rode-Kuhlig war, die damals – noch als fraktionslose Ratsfrau – die planungspolitischen Sprecher aller Fraktionen zu einem informellen Treffen eingeladen hatte, um den Weg zu einem gemeinsamen Klinikneubau einzuschlagen. Da die FDP schon 2016 gegen die Erhöhung der Grundsteuer war, sei er jetzt auch für die Absenkung. Die FDP sei gegen den geplanten Radweg auf dem Bahndamm, die Gleise dürften nicht entwidmet werden. Zum Thema Enteignung K8 vertrat Richert den Standpunkt „Gemeinwohl vor Einzelinteresse“.

Karsten Kuhls, Flensburg wählen, erinnerte daran, dass er schon vor 25 Jahren eine „Gesundsperrung der Schiffbrücke“ organisiert habe. „Wir wollen Flensburg voranbringen“, sagte er und wies darauf hin, dass Vertreter vieler Nationalitäten auf der Liste vertreten seien. Er plädierte für ein neues, verbessertes Ratsinformations- und -beteiligungssystem. „Da ist Flensburg noch Dritte Welt.“ Kuhls schlug vor, Flensburg zur Modellstadt für einen kostenlosen ÖPNV zu machen. Auch berichtete er, dass er früher zur See gefahren sei und dabei wertvolle Erfahrungen fürs Leben gesammelt habe.