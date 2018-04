Technologiezentrum Flensburg : Startup aus Flensburg - die E-Mail-Archivierer

Neox Studios GbR starteten als Spiel-Programmierer – mittlerweile eröffnen sich ganz andere Geschäftszweige. Seit fast einem Jahr firmiert das Startup im Technologiezentrum an der Förde.

von Carlo Jolly

18. April 2018, 09:30 Uhr

Es war eine Gründung aus der Medieninformatik der Hochschule Flensburg: Vier Studenten starteten 2014, sie hatten sich im Jackstädt-Zentrum auf dem Campus kennengelernt: „Wir hatten die einfache, naive Idee, neue Spiele zu programmieren“, erzählt Marcos Sancho Döll. Nach anderthalb Jahren lernten die Gründer Barbara Asmussen kennen, die in der Wirtschaftsförderung Wireg das Technologiezentrum managt. Parallel habe man einen vielversprechenden Auftrag erhalten: „Ein Herr wollte ein bestimmtes Spiel haben, und wir hatten das Knowhow, dieses Spiel zu programmieren“, erinnert sich Döll. In dieser Zeit stieß auch der heutige zweite Geschäftsführer neben Döll, Andreas Jablonski, zum Team.

Seit fast einem Jahr firmieren die Neox Studios GbR im Technologiezentrum. „Hier kann man sehr gut netzwerken und intensiver arbeiten“, lobt Döll.

Der Fokus des siebenköpfigen Teams liege auf Programmierung und auf Spielen: „Wir entwickeln Software, bei der es Spaß macht, sie zu nutzen“, beschreibt Marcos Sancho Döll. Für ein internationales Unternehmen mit elf Standorten weltweit programmierten die Flensburger eine interne Applikation für die Vernetzung ihrer Standorte. Und für ein Outlet-Center entstand der Prototyp einer Applikation, mit dessen Hilfe Nachrichten aufs Handy gesendet werden je nach Regalstandort im Center.

Die aktuellste Entwicklung des Teams hört sich vielleicht nicht ganz so spektakulär an, könnte Neox aber deutlich voranbringen: „Es gibt viel Bewegung bei unserer Software zur E-Mail-Archivierung, NeoxHive“. Dieses E-Mail-Archiv ist seit Anfang des Jahres auf dem Markt – es werde nach einer ausgiebigen Testphase sowohl von Stamm- als auch von Neukunden erfolgreich eingesetzt. „Nicht nur die rechtssichere E-Mail-Archivierung, sondern auch die Ersparnis an Speicherplatz und die dadurch mögliche monetäre Ersparnis ist bei den Nutzern sehr beliebt“, berichtet Döll. Dabei hilft den Software-Experten ein noch recht frisches Gesetz: Jede E-Mail, die buchhalterisch interessant ist, müsse zehn Jahre rechtssicher aufbewahrt werden. Die kleine Kunst: E-Mails müssen dabei so gespeichert sein, dass sie von Dritten nicht verändert oder sogar gelöscht werden können. „Wir haben eine Cloud-Lösung für unsere Kunden entwickelt, die die ganzen Anforderungen abdeckt.“ Zudem habe man es geschafft, durch die Verringerung des Speicherplatzes günstigere Speicherkapazitäten zu schaffen. Döll: „Kleine Unternehmen wissen häufig nicht Bescheid, das sie das seit Anfang 2017 müssen.“ Auch habe er den Eindruck, dass manch ein Unternehmer das nicht so ernstgenommen habe.