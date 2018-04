Flensburg : Müllhalden an Flensburgs Stränden

Die ersten warmen Tage des Jahres lassen nicht nur die Pflanzen sprießen, sie treiben auch unangenehme Blüten und fördern ein bekanntes Problem zu Tage: Nach zwei Tagen und Nächten ist der Strand mit Müll übersät.

von Gunnar Dommasch

24. April 2018, 07:57 Uhr

Musik aus voluminösen Standlautsprechern dröhnt über den Strand von Ostseebad, eine Gruppe Jugendlicher genießt ausgelassen das schöne Wetter am Wochenende. Alkohol fließt reichlich, die Fittesten feiern feste bis in den nächsten Vormittag hinein. Wenige Meter weiter, Richtung Ruderklub, tönt Hardrock aus dem Autoradio. Familien picknicken auf dem Rasen oder am Wasser, der Geruch von Gegrilltem zieht über den Strand. „Voll gechillt“ – alles total „peacig“?

Nein. Die ersten warmen Tage des Jahres lassen nicht nur die Pflanzen sprießen, sie treiben auch unangenehme Blüten und fördern ein bekanntes Problem zu Tage: Nach zwei Tagen und Nächten ist der Strand mit Müll übersät. Plastiktüten werden von Möwen und Krähen gefleddert. Spaziergänger ärgern sich massiv über die Hinterlassenschaften. Es sind nicht nur die Müllhalden nach nächtlichen Partys, die Passanten wütend machen. Heiße Asche oder Scherben sind eine tückische Gefahr für Kinder – auch für Vierbeiner. „Wir konnten sie nicht einmal am Hundestrand herumlaufen lassen“, sagt eine Halterin empört. Es drohen zum einen Verbrennungen, zum anderen sind achtlos weggeworfene Fleischreste zu verführerisch für die Hundeschnauze. Und sie locken Ratten an.

In Solitüde sah es nicht viel besser aus. Das Ehepaar Jensen war am Sonntagmittag von Glücksburg an den Stadtstrand gekommen, um mit seinen Kindern das Wetter zu genießen. „Wir haben uns sehr geekelt“, sagt Jamie Jensen, „haben uns nicht mal getraut, die Schuhe auszuziehen.“ Überall sei es schmutzig gewesen. „Extrem viel Müll!“ Vor einigen Wochen hatte die Familie schon eine ähnliche Erfahrung gemacht und bei der Stadt angefragt, wie man dem Malheur begegnen wolle. Sie habe jedoch keine Auskunft bekommen. „Wir waren sehr enttäuscht“, sagt Jamie Jensen, „und haben uns für Flensburg sehr geschämt“.

Ansprechpartner ist jedoch nicht die Stadt, sondern das Technische Betriebszentrum, das die Flächen verwaltet. Das TBZ ist damit beauftragt, innerhalb der Badesaison eine tägliche Sichtung und gegebenenfalls Reinigung der Flensburger Strände sicherzustellen – allerdings erst ab 1. Mai. „Aktuell wird an den Wochenenden also keine Reinigung durchgeführt“, erklärte TBZ-Sprecher Geoffrey Warlies gestern auf Anfrage. Beide Strände seien inzwischen gereinigt worden „und befinden sich aktuell wieder in einem sauberen Zustand“.

Ebenso wurden drei Container à 1100 Liter aufgestellt, in die Abfall entsorgt werden kann. Diese sollen demnächst durch acht Müllbehälter, vergleichbar jenen in der Innenstadt, ersetzt werden. Bereits vor einigen Wochen hat das TBZ darüber hinaus große Betonringe an beiden Stränden platziert, in die heiße Asche entsorgt werden kann.

Die Stadt weist darauf hin, dass Lärmbelästigung wie auch größere Verunreinigungen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen können. Auf politischer Seite wird das Dauer-Dilemma schon seit geraumer Zeit diskutiert. Ohne Lösung. Und die Saison hat noch gar nicht angefangen...