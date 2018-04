Eckernförde : Landesparteitag der Nord-Grünen: Designierter Habeck-Nachfolger stellt sich vor

Die schleswig-holsteinischen Grünen stellen am Freitag und Sonnabend auf einem Landesparteitag in Eckernförde weitere politische Weichen. Dabei will sich die Partei auch auf die Kommunalwahl am 6. Mai einstimmen.

von dpa

20. April 2018, 06:25 Uhr

Die schleswig-holsteinischen Grünen stellen am Freitag und Sonnabend auf einem Landesparteitag in Eckernförde weitere politische Weichen. Am Freitagabend wird sich der künftige Landesumweltminister Jan Philipp Albrecht den Delegierten vorstellen.

Der Europaabgeordnete wird am 1. September Robert Habeck ablösen, der nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen nach den Parteiregeln nicht länger seinen Ministerposten ausüben darf.

Außerdem stimmen sich die Grünen am Abend auf die Kommunalwahl am 6. Mai ein. Am Sonnabend stehen dann eine Rede Habecks und Debatten über diverse Themen auf dem Programm.