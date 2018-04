Bericht des Behindertenbeauftragten : Inklusionsstadt Flensburg - das sagt der Bericht des Behindertenbeauftragten

Der öffentliche Nahverkehr der Stadt ist bereits barrierefrei. Defizite gibt es dagegen im Deutschen Haus. Diese sollen sukzessive beseitigt werden.

von Joachim Pohl

26. April 2018, 09:45 Uhr

„Flensburg hat einen barrierefreien ÖPNV!“ Das sagt der Behindertenbeauftragte der Stadt, Christian Eckert. In seinem Jahresbericht im Sozial- und Gesundheitsausschuss nannte er Beispiele: Alle neuen Fahrzeuge von Aktiv-Bus haben gelbe Haltestangen – gelb, weil diese Farbe am besten von Menschen mit Sehbehinderung zu erkennen ist. Zudem gebe es in jedem Bus gute akustische Ansagen der Haltestellen. Was längst nicht jeder weiß: Wer als Fahrgast an einer Haltestelle ist und den herannahenden Bus zwar hört, aber nicht sehen kann, auf welcher Linie er fährt, ist nicht aufgeschmissen: Zunehmend haben die Busse Außenlautsprecher. Wenn der Fahrer erkennt, dass an der Haltestelle ein Mensch mit Sehbehinderung wartet, kann er über Lautsprecher sagen, welche Linie da gerade kommt.

Deutliche Verbesserungen, so Eckert, gebe es beim Thema barrierefreie Sitzungsräume im Rathaus. Drehtüren im Rathaus seien da ein wichtiges Thema. Derzeit laufe ein Programm mit Sofortmaßnahmen.

Immer wieder ist auch das Deutsche Haus Thema für den Behindertenbeauftragten. Es gibt zwar einen Aufzug, doch der endet oben im Blauen Saal, der gerade bei Veranstaltungen oft genutzt wird. Das werde aber geändert, verspricht Betriebsleiter Dirk Jantzen. Änderungen seien zudem am Vordereingang mit den enorm schweren Holztüren geplant. „Hier müssen wir aber auf den Denkmalschutz achten“, mahnt Jantzen. Architekten seien dabei, hier Lösungen zu finden.

Derzeit gebe es zwei Rolli-Plätze im Parkett. Im Rang habe man noch keine, was mit dem 80 Jahre alten, fest verschraubten Gestühl zu tun habe. Doch auch hier seien Verbesserungen vorgesehen.

Christian Eckert wagte auch einen Blick in die Zukunft: „Flensburg entwickelt sich langsam zu einer Inklusionsstadt“, sagte er. Eine spannende Herausforderung sei dabei sicherlich vor allem das geplante Zentralklinikum Peelwatt. Hier habe man das ganz klar definierte Ziel „Barrierefreies Krankenhaus“. Für die Homepage der Stadt sei noch für dieses Jahr die Produktion und Aktivierung eines Gebärdenvideos vorgesehen.

Insgesamt müsse sich die Stadt mit all ihren Institutionen und Einrichtungen auf den demografischen Wandel vorbereiten. „Da werde ich“, versprach er, „in den kommenden zwei Jahren nicht locker lassen.“