Flensburger Sportprojekt : Flensburger Sportprojekt will das Kinderturnen retten

von Antje Walther

23. April 2018, 09:40 Uhr

Parcours in einer Sporthalle im Flensburger Norden: Die Mädchen und Jungen zwischen vier und sechs Jahren laufen über eine wackelige, umgedrehte Bank auf Rollen, machen eine Vorwärtsrolle und klettern an einer Sprossenwand. Hilfestellung kommt zumeist von zwei, drei Erwachsenen, darunter Berenic Brammer.

Die 33-jährige hauptamtliche Diplom-Sportlehrerin des TSB leitet das Training. Einmal in der Woche bietet der TSB das für die Kita-Knirpse aus der Schulgasse an. In diesem Jahr drohte die Kooperation zu erliegen, weil die Förderung durch den Landessportverbands ausläuft.

Entstanden war sie 2014 aus einem Projekt mit Uni Flensburg und Sportjugend. Der älteste Lions-Club der Stadt springt nun ein. Mit 1800 Euro vom Lions-Club Flensburg von 1959 geht’s weiter. Dirk Altwasser, amtierender Präsident, sagt, es sei nicht der Club, der helfe, „sondern die Flensburger Bürger, die den Kalender kaufen“. Denn die Spende stammt aus dem Erlös der Lions-Adventskalender.

Altwasser lobt, dass die Kinder so früh mit Sport beginnen. Dies ermögliche auch den Übergang in Sportvereine, ergänzt Christiane Stühr. Sie leitet seit Oktober den ADS-Kindergarten Schulgasse, war vorher im Rathaus tätig. 55 Kinder besuchen die Kita, zwölf Nationen sind vertreten, Tunesien mit Fatima und der Libanon mit Dima zum Beispiel. Auch arabischstämmige Kurden und viele Kinder aus Osteuropa besuchen die Kita, sagt Stühr. Gerade für Kinder mit Migrationshintergrund sei Sportunterricht bedeutsam, sagt Imke Blossei, Geschäftsstellenleiterin des TSB Flensburg von 1865, „die kennen das so gar nicht“. Das fange bei der extra Sportkleidung an. Kitaleiterin Stühr berichtet, dass viele Flüchtlingskinder in ihrer Einrichtung sind, einige müssten erst einmal ihre Erlebnisse verarbeiten, Kinder mit einem großen „Lebenspaket“.

Berenic Brammer ruft die Kinder zu einem Kreis zusammen und hält einen Stoffwürfel in der Hand. „Würfeln, würfeln“, tönt es aus Kinderkehlen. Sie macht einen Hampelmann vor, ein Kind darf würfeln, wie häufig alle die Übung wiederholen sollen. Ganz nebenbei lernen die Kinder die Zahlen bis sechs. Brammer hat auf Lehramt studiert, ihre Eltern seien auch Sportlehrer. In dieser Stunde kommt es der 33-Jährigen auf Koordinationsübungen an, auf Körperspannung und „Spaß an Bewegung“. Auch verhaltensauffällige Kinder seien unter den Schützlingen. Am Anfang gab es Kinder, „die noch gar nicht gesprochen haben, auch nicht in ihrer Muttersprache“, sagt Brammer. „Aber es klappt wirklich gut.“

Hüpfen auf einem Bein und Rückwärtsgehen scheint doch nicht kinderleicht. Das werde immer schlechter, sagt Imke Blossei, Christiane Stühr bestätigt die Beobachtung. Umso wichtiger die wöchentliche Dosis Sport. Eine Heilpädagogin ist heute dabei für zwei Kinder in Eingliederungsmaßnahmen, erklärt Stühr und lobt, was mit der Grundsteuererhöhung für die Kita-Qualitätsoffensive möglich wurde: „Pro Gruppe haben wir eine halbe Kraft mehr. Das ist ein Geschenk.“

Insgesamt gebe es acht Zusatzangebote, darunter Sozialberatung und Café in angemieteten Räumen nebenan. Gerade erst hat der Jugendhilfeausschuss die Förderung für weitere fünf Jahre bewilligt. Auch die Lions wollen die Kita und vor allem die Kooperation mit dem TSB längerfristig unterstützen. Wenn im Sommer wieder die Präsidentschaft wechsle, ermuntert Dirk Altwasser: „Fragen Sie ruhig nach.“