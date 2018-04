Flensburger Delikatesse : Flensburger Delikatesse: Austern als Mittel der Politik

Austern haben ihre Liebhaber – und die zahlen stattliche Preise. Flensburger Kaufleute haben einst mit den edlen Schalentieren gute Geschäfte gemacht, den Ruf der „Flensburger Austern“ weit über die Ostsee bis nach Russland getragen.

von Helge Berndt

23. April 2018, 09:05 Uhr

Austern haben ihre Liebhaber – und die zahlen stattliche Preise. Flensburger Kaufleute haben einst mit den edlen Schalentieren gute Geschäfte gemacht, den Ruf der „Flensburger Austern“ weit über die Ostsee bis nach Russland getragen. Helge Berndt hat die Geschichte der „Flensburger Austern“beschrieben, die wir in lockerer Folge veröffentlichen. Heute: Flensburger Austern als Mittel der Politik.

Im Winter 1763/64 teilte Zarin Katharina II. Caspar v. Saldern mit, dass sie zu ihrem Geburtstag am 2. Mai 1764 ein festliches Diner plane und dafür frische Austern brauche. Am 6. Februar 1764 schickte daraufhin von Saldern an seinen Freund, den Kaufmann Fr. W. Otte aus Eckernförde, einen dringenden Brief, in dem er 50 bis 60 Tonnen Austern, jede zu etwa 800 Stück, bestellte. Otte sollte unbedingt dafür sorgen, dass der Transport von Hoyer nach Flensburg schnellstmöglich erfolge und die Schalentiere rechtzeitig in St. Petersburg ankommen. Er solle nicht an Geld oder Sonderzulagen sparen. Otte möge daran denken, dass die allerhöchste Gnade von der rechtzeitigen Lieferung der Austern abhänge. Die Welt werde von solchen Kleinigkeiten regiert.

Der Schiffer erhielt also eine Prämie zusätzlich zu den Frachtkosten in Höhe von 100 Reichstalern, die Lieferung kam rechtzeitig an. Caspar von Salderns Einfluss und vielleicht auch den Austern wird es maßgeblich zugeschrieben, dass die Zarin auf den Besitz ihres ermordeten Gatten Zar Peter III. von Holstein-Gottorf verzichtete.

Der Flensburger Kaufmann Christian Dethleffsen verzeichnete im Briefkopialbuch für das Jahr 1776 Nachrichten über den Verkauf von Austern („Östers“). In einem Brief aus dem April 1776 werden die Dimensionen deutlich, die der Handel mit „Flensburger Austern“ zu dieser Zeit hatte: „ ... hier liegen 10 Schiffe, so auff St. Petersburg mit Östers gehen wollen.“ Ab 1799 ist eine lückenlose Verpachtung der königlichen Austernbänke nachzuweisen. Sie wurden bis 1879 ständig an Flensburger Kaufleute verpachtet.

Einer der ersten war Peter Clausen Stuhr, der die Bänke für eine jährliche Abgabe von inzwischen 5700 Reichstalern pachtete. Einer der bekanntesten unter den Pächtern war der Kaufmann und Agent Lorenz Göttig, der die Austernbänke an der schleswigschen Westküste 1819 für nun schon 10 715 Reichstaler pro Jahr für 20 Jahre pachtete. Da aber bei einer Besichtigung der Bänke diejenigen bei Fanö nicht mehr vorhanden waren, erhielt Göttig einen Nachlass von 648 Reichstalern. Die von ihm verkauften Austern wurden entweder von Husum aus nach Hamburg verschifft oder per Pferdewagen nach Apenrade oder Flensburg geschafft und in die großen Städte im Ostseeraum, etwa nach Kopenhagen, Stockholm, Riga, Reval oder St. Petersburg geliefert. Verkauft wurden die Austern z. B. in Riga für 4 bis 5 Reichstaler pro 100 Stück, was trotz der hohen Pacht auf ein gutes Geschäft hindeutet.

Bei der oben genannten Pachtsumme muss allerdings berücksichtigt werden, dass bestimmte Standespersonen kostenlose Deputate an Austern erhielten, der Amtmann von Husum etwa 3000 Stück pro Jahr. Insgesamt musste der Pächter 56000 Stück Austern als Deputat liefern.

Dabei muss gelegentlich auch jemand den guten Namen Göttigs für seine unlauteren Geschäfte missbraucht haben, findet sich doch im „Flensburger Wochenblatt“ vom 22. November 1828 eine Notiz, in der Göttig für „die Nennung von demjenigen, der unter seinem Namen verdorbene Austern verkauft hat, 10 Reichstaler Courant Belohnung verspricht“.

1839 pachtete eine Interessengemeinschaft – wiederum aus Flensburg – die Bänke für 20 Jahre, also bis 1859. Das Konsortium bestand aus den Kaufleuten P. P. Schmidt, H. C. Jensen, dem Kapitän Jens Bleicken von Sylt sowie Friedrich Görrissen, der Witwe J. P. Ingwersen und der Firma J. P. Schmidt. Jeder der Partner zahlte ein Sechstel der Pacht, denn sie war von 16 664 Reichstalern, die Lorenz Göttig zuletzt jährlich gezahlt hatte, auf beachtliche 25000 Reichstaler im Jahre 1859 gestiegen.

Im Jahr 1859 wurden die Bänke abermals von einer Interessengemeinschaft aus fünf Kaufleuten aus Flensburg unter der Federführung von Senator P. A. Petersen für nunmehr 30000 Reichstaler gepachtet. In dem erhaltenen „Pacht-Contract“ vom 1. September 1859 verpflichten sich die Pächter außerdem, „... während eines Zeitraums vom 9. Mai bis zum 1. September jeden Jahres die Austernfischerei gänzlich zu unterlassen, damit in dieser Zeit die junge Brut beschützt werde und nicht durch übertriebene Fischerei die Austernbänke ruiniert werden“. Nur in den Monaten mit -r, also von September bis April, durften Austern gefischt werden.