: Camping bleibt beliebt - Branche erwartet weiteres Wachstum

Die Camping-Branche ist für das Urlaubsland Schleswig-Holstein einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im Tourismus. Gut, dass der Branchenverband BVCD das Geschäft mit den Campern weiter im Aufwind sieht.

von dpa

18. April 2018, 06:45 Uhr

Das schöne Frühlingswetter macht vielen Campingfreunden in Deutschland wieder Lust auf Urlaub mit Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil. Nach vier Rekordjahren in Folge dürfte es auch in diesem Jahr mit den Übernachtungszahlen weiter aufwärts gehen, sagte Gunter Riechey, Präsident des Branchenverbandes BVCD, der dpa. Allerdings dürften sich die Platzbetreiber nicht auf der guten Entwicklung der vergangenen Jahre ausruhen und müssten weiter an der Modernisierung ihrer Plätze arbeiten. Es gelte auch, Online-Buchungsmöglichkeiten voranzutreiben, sagte Riechey.