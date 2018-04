Hamburg : Hamburgs Freibäder öffnen wieder

Während in ländlichen Regionen Freizeitbäder vor dem Aus stehen, hat Hamburg nach eigenem Bekunden seit 1996 vier Bäder gebaut. Das sei spitze unter Deutschlands öffentlichen Badbetreibern, sagte Bäderland-Geschäftsführer Dirk Schumaier.

von dpa

23. April 2018, 07:45 Uhr

Die Vorbereitungen für die Freibadsaison in Hamburg laufen - das Kaifu in Eimsbüttel hat sogar schon geöffnet. In den Bäderland-Anlagen wird aber nicht nur mit Hochdruck gereinigt und instandgesetzt. Im Stadtteil Ohlsdorf entsteht neben der alten Anlage sogar ein neues Hallenbad mit einem 50-Meter-Becken unter dem Dach.

Während in ländlichen Regionen Freizeitbäder vor dem Aus stehen, hat Hamburg nach eigenem Bekunden seit 1996 vier Bäder gebaut. Das sei spitze unter Deutschlands öffentlichen Badbetreibern, sagte Bäderland-Geschäftsführer Dirk Schumaier der Deutschen Presse-Agentur. Bäderland betreibt in Hamburg 26 Frei- und Hallenbäder. Die Besucherzahl liege pro Jahr bei gut vier Millionen.