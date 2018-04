Kreis Pinneberg : Viele Aktionen am Tag der Arbeit im Kreis Pinneberg

„Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit", so lautet das Motto des DGB zum arbeitsfreien 1. Mai. Mit Maifeiern, Empfängen, Familienfesten, Demonstrationen und Kundgebungen wird der Tag der Arbeit im Kreis Pinneberg begangen.

von Holger Bass

25. April 2018, 08:30 Uhr

Kreis Pinneberg | „Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit", so lautet das Motto des DGB zum arbeitsfreien 1. Mai. Mit Maifeiern, Empfängen, Familienfesten, Demonstrationen und Kundgebungen wird der Tag der Arbeit auch diesmal im Norden begangen: Schon seit mehr als 125 Jahren demonstrieren die Gewerkschaften am 1. Mai für die Würde der Arbeit und die Rechte der arbeitenden Menschen.

Der Kampf für humane Arbeitsbedingungen und faire Tarifverträge in Zeiten der Digitalisierung sowie die Forderung nach deutlich höheren Löhnen und Gehältern stehen diesmal im Mittelpunkt der Veranstaltungen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Gewerkschaften wollen auch erneut mobilisieren für die Betriebsratswahlen, die noch bis zum 31. Mai in den norddeutschen Unternehmen stattfinden.

Wirtschaft mache Riesengewinne

Die deutsche Wirtschaft habe Riesengewinne gemacht. Die soziale Schieflage müsse endlich verringert und beseitigt werden, heißt es vom DGB in einer Stellungnahme. Kapital und Arbeit müssten sich auf Augenhöhe begegnen. Nur so könne der gesellschaftliche Zusammenhalt nachhaltig gestärkt werden.

„Wir fordern Arbeitsplätze für ein Leben jetzt und im Alter in Sicherheit und Würde. Wir wollen, dass mehr Beschäftigte den Schutz von Tarifverträgen genießen, und mehr Mitbestimmung in den Betrieben und Verwaltungen. Wir wollen ein gerechtes Steuersystem, mit dem eine solide Infrastruktur und bezahlbare Wohnungen finanziert werden, und einen öffentlichen Dienst, der seine Aufgaben gut erfüllen kann. Wir setzen uns auch für gute Bildung für alle Kinder ein und dies lebenslang“, erklärt Peter Brandt, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Pinneberg. Und er fügt hinzu: „Diese Koalition muss ihre Vorhaben bei der Pflege, bei der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, bei der sachgrundlosen Befristung, bei dem Rückkehrrecht auf Vollzeit, bei den Investitionen in Bildung, Wohnungen und Infrastruktur schnell und vollständig umsetzen.“

Kritik an Niedriglöhnen

Darüber hinaus kritisiert der DGB im Kreis folgende Punkte: Niedriglöhne, Mini- und Midijobs sind keine Perspektive für die Zukunft. Sie gehören nach Meinung von Brandt abgeschafft und nicht ausgeweitet. Überstunden und Überlastung im öffentlichen Dienst gehören ebenfalls nach Gewerkschaftsmeinung abgeschafft. „Wir fordern mehr Personal. Finger weg vom Arbeitszeitgesetz – es soll mehr Mitbestimmung der Beschäftigten bei ihrer Arbeitszeitplanung geben! Wir fordern Investitionen in bessere Bildung und Infrastruktur. Ungerecht ist auch die Lohnlücke von 21 Prozent bei der Bezahlung von Frauen“, so Brandt.