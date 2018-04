Borstel-Hohenraden : Borstel-Hohenraden und die Suche nach einer lebendigeren Ortsmitte

Die „Mitte finden“ – nicht nur Stichwort der Meditation, sondern auch der diesjährigen Kommunalwahl in Borstel-Hohenraden. Gesucht wird ein zentraler Treffpunkt für die Bürger – eine Anlaufstelle und Zentrum der Gemeinde zugleich.

von

27. April 2018, 08:00 Uhr

Die „Mitte finden“ – nicht nur Stichwort der Meditation, sondern auch der diesjährigen Kommunalwahl in Borstel-Hohenraden. Gesucht wird ein zentraler Treffpunkt für die Bürger – eine Anlaufstelle und Zentrum der Gemeinde zugleich. Für die SPD Borstel-Hohenraden steht fest, dass vor allem die Kommunikation verbessert werden muss. Dafür soll eine Sprechstunde mit dem Bürgermeister eingeführt werden. Außerdem sollen die Ziele des Dorfentwicklungskonzeptes umgesetzt werden – vor allem die „lebendige Mitte“. Bürger und Vereine sollen beteiligt werden. Für die Sozialdemokraten stellt sich Wiebke Dicks zur Wahl als Bürgermeisterin.

Die Christdemokraten in Borstel-Hohenraden um den amtierenden Bürgermeister Jürgen Rahn wollen ebenfalls die Bürger ins Boot holen. Das Neubaugebiet Dörp sei für die Entwicklung der Gemeinde dabei ebenso förderlich, wie die Idee des Baus eines Dorfgemeinschaftshauses. Solch ein Haus könne beispielsweise als Fixpunkt der Ortsmitte fungieren. Genauso sollen die Räumlichkeiten rund um die Schule – Turnhalle, Betreuung, Gemeinderäume – saniert und modernisiert werden.

„Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz und Kommunikation“: Damit wirbt die Freie Wählergemeinschaft Borstel-Hohenraden (FWG) in ihrem Wahlprogramm. Als Bürgermeisterkandidat tritt in diesem Jahr zum ersten Mal der Vereinsvorsitzende Harm Kähler an. Die Bürger Borstel-Hohenradens sollen aus Sicht der FWG die Gemeinde mitgestalten. Beispielsweise bei der Umsetzung des Dorfentwicklungskonzepts – sofern die Machbarkeitsstudie zeitnah durchgeführt wird. Die örtliche Schule samt Kindergarten soll zukünftigen Ansprüchen gewachsen sein – Digitalisierung sei hier das Stichwort. Der Suche nach der Dorfmitte schließt sich die FWG an. Hierbei sollen die räumlichen Bedürfnisse der Vereine und der Schule berücksichtigt werden. Man wolle zudem den Dialog mit allen Vereinen sowie mit dem Amt Pinnau weiter suchen, um „den Interessen der Gemeinde gerecht zu werden“.