Nortorf : Wer erobert das Nortorfer Rathaus?

von Helma Piper

03. Mai 2018, 07:10 Uhr

Wenn die Nortorfer am Sonntag an den Wahlurnen ihre Stimme abgeben, entscheiden sie nicht nur, welche Partei die Mehrheit erhält, sondern auch, wer neuer Bürgermeister wird. Nachdem Horst Krebs, CDU, bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr antritt, haben zwei Familienväter die besten Chancen auf das Amt: Michael Friedrich von der SPD und Torben Ackermann von der CDU.

Nortorf hat seinen eigenen Charme, da sind sich beide Kandidaten einig. Es sei eine Kleinstadt, in der man viele, aber nicht alle Bewohner kennt, sagen die beiden Politiker. Während Ackermann fast sein ganzes Leben in Nortorf verbracht hat, dort aufgewachsen ist, seine Schulzeit und seine Ausbildung dort absolviert hat, ist Michael Friedrich Neu-Nortorfer. Der gebürtige Nordrhein-Westfale ist in Siegen aufgewachsen. Nach dem Abitur führte ihn die Marine in den Norden, später studierte er in Hamburg. Seine Ehefrau traf er hier im Norden wieder. „Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ein Paar waren wir damals allerdings noch nicht.“

2010 kaufte die Familie ein Haus in Nortorf. „Ich genieße es, dass man hier alles mit dem Fahrrad erreichen kann. Alles ist dicht dran“, sagt Friedrich, der selbstständiger Fachanwalt für Steuerrecht in Kiel ist. Als wichtigste Ziele in den kommenden fünf Jahren formuliert der 41-jährige Anwalt eine bedarfsgerechte Ausstattung der Kinderbetreuung und ausreichend Kita-Plätze. In diesem Bereich würden sich Schwierigkeiten andeuten, bei denen schon jetzt nachgesteuert werden müsse. Auch der Ausbau der Nachmittagsbetreuung müsse weiter vorangetrieben werden. Ein weiteres Ziel sei die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, meint Friedrich. Es gehe hierbei nicht explizit um sozialen Wohnraum, sondern um bezahlbare Wohnungen. Die meisten Projekte, die in der Vergangenheit realisiert worden sind, seien insbesondere im Innenstadtbereich gehobener Preisklasse. Kulturprojekte der Stadt sollten einvernehmlich geregelt werden. Das Museum sei ein Beispiel dafür. So lehne die SPD das Museum nicht ab, die Kosten seien aber sehr hoch. Das gehe nicht einher mit weiterer Kostenkonsolidierung.

Für den 42-jährigen Torben Ackermann spielt die Verkehrssituation eine große Rolle. In den kommenden Jahren sei zu erwarten, dass Nortorf weiter wachsen wird. Dann müssten Knotenpunkte entlastet werden. So ist die L49 immer noch eine Ausweichstrecke für die A7. Dass es zukünftig weiteres Wachstum gibt, sieht der Beamte des Landeskriminalamtes Ackermann als Herausforderung. „Wir brauchen ein gleichmäßiges Wachstum ohne Spitze, um planen zu können.“ Grundschule, Kindergärten und die Schülerinsel müssten darauf vorbereitet werden. Auch die Digitalisierung spiele eine wichtige Wachstumsrolle für Nortorf. Bis 2019 wollen die Stadtwerke das Stadtgebiet mit Glasfaser verkabelt haben. Das ist ein wichtiger Schritt, meint Ackermann. So könnte zusätzlich freies W-Lan in der Innenstadt Kunden nach Nortorf locken.

Wer künftig im Rathaus sitzt, entscheiden die Bürger. Erfahrungsgemäß waren die SPD und die CDU in Nortorf die stärksten Fraktionen, aber auch die FDP und die Grünen könnten die Entscheidung beeinflussen.