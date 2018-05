Wechsel in Neumünster : Wechsel in Neumünster:Kurz vor der Wahl wechselt Jürgen Böckenhauer zur CDU

Zwei Wochen nach dem Parteieintritt von Oberbürgermeister Doktor Olaf Tauras kann die CDU in Neumünster einen weiteren prominenten Zugang vermelden. Der Stadtteilvorsteher aus Tungendorf, Jürgen Böckenhauer, ist zum 1. Mai von der SPD zu den Christdemokraten gewechselt.

von Christian Lipovsek

04. Mai 2018, 06:25 Uhr

Neumünster | Zwei Wochen nach dem Parteieintritt von Oberbürgermeister Doktor Olaf Tauras kann die CDU in Neumünster einen weiteren prominenten Zugang vermelden. Der Stadtteilvorsteher aus Tungendorf, Jürgen Böckenhauer, ist zum 1. Mai von der SPD zu den Christdemokraten gewechselt. Bis 2013 saß der 53-Jährige für die Sozialdemokraten auch in der Ratsversammlung.

Damit enden für den Mitarbeiter der Arbeitsagentur knapp 30 Jahre SPD-Mitgliedschaft, „und für Familie Böckenhauer rund 100 Jahre, denn mein Vater und Großvater waren auch schon Sozialdemokraten“, sagte er gestern zum Courier. Den politischen Wechsel habe er sich deshalb auch nicht leicht gemacht. „Das ist kein Schnellschuss, sondern wohlüberlegt.“ Auf Bundesebene „schlingere“ die SPD ihm zu stark, habe „keine klare Programmatik“. Auf Landesebene sei er mit vielen Entscheidungen von Landeschef Ralf Stegner nicht einverstanden. „Und auf kommunaler Ebene ist mir die SPD leider im Vergleich zur CDU viel zu passiv, gerade in Tungendorf“, so Böckenhauer. Den Zeitpunkt habe er vor der Kommunalwahl am Sonntag bewusst gesetzt. „Ich wollte meine politischen Ämter als Stadtteilvorsteher, Mitglied des Ausschusses für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Holstenhallen ordentlich zu Ende führen und den Wechsel auch nicht unter den Eindruck des Wahlergebnisses stellen“, sagte er.

Der CDU-Kreisvorsitzende Wolf Rüdiger Fehrs freut sich: „Unsere Parteifreunde in Tungendorf schätzen Jürgen Böckenhauer seit langem

wegen seiner ruhigen und sachlichen Art. Er arbeitet mit allen Fraktionen im Stadtteilbeirat im Interesse der Bürger kooperativ zusammen.“ Die CDU überlege, welche Aufgaben Böckenhauer nach der Kommunalwahl für die CDU übernehme. „Dabei geht es um den Stadtteilbeirat Tungendorf, aber auch um andere wichtige Gremien“, so Fehrs. Jürgen Böckenhauer signalisierte gestern die „Bereitschaft zur aktiven Mitgliedschaft in der CDU“.