Politikmesse in Neumünster : Parteien-Infos, Politik-Talk und Musik - Politikmesse in Neumünster

von Hannes Harding

27. April 2018, 06:00 Uhr

Locker soll sie sein und dennoch nützliche Informationen für die Kommunalwahl am 6. Mai vermitteln – die Politikmesse, zu der der Jugendverband Neumünster und der Holsteinische Courier heute um 16 Uhr ins Foyer der Stadthalle einladen.

Vertreter von C D U, S P D, Grünen, F D P, Linken, Piraten, BfB und LKR stehen nicht auf einer Bühne, sondern an Ständen, die locker im Raum platziert werden. Dort stehen sie Rede und Antwort, werden durch einen Moderator zu verschiedenen Themen miteinander und mit Bürgern ins Gespräch gebracht.

Zudem gibt es einen offenen Diskussionsbereich. Die Themen werden von den Interessierten an einer Pinnwand vorgegeben und von einem Moderator aus den Reihen des Jugendverbandes in die Gespräche eingebracht. Außerdem gibt es bei der Politikmesse eine Einführung in den „Lokalomaten“ des Jugendverbandes, mit dem die Besucher anhand von zahlreichen Thesen zur Entwicklung der Stadt ihre politische Präferenz ergründen können.

Für die musikalische Begleitung sorgt Ruben, ein 23-jähriger Singer-Songwriter aus Bad Segeberg, der sowohl covert als auch selbst geschriebene Stücke spielen wird, die sich demnächst auf seiner ersten C D wiederfinden werden. Die Veranstaltung endet um 18.30 Uhr.