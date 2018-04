Nordfriesland : Kultur-Bündnisse für starke Kindermit Unterstützung aus Rendsburg

Das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ entwickelt Projekt-Angebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung kommt aus der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in Rendsburg.

von ax

20. April 2018, 06:00 Uhr

Noch immer wächst rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Deutschland in einer schwierigen sozialen Situation auf. Geringe Bildung, niedriges Einkommen oder Erwerbslosigkeit der Eltern schränken die Chancen der Kinder auf einen erfolgreichen Bildungsweg ein. Dem soll mit der Neuauflage des Bundesprogramms „Kultur macht stark“ von 2018 bis 2022 entgegengewirkt werden, für das 250 Millionen Euro bereitstehen.

In der ersten Runde von 2013 bis 2017 waren auch mehrere Projekte in Nordfriesland gefördert worden, vor allem Kreativ-Werkstätten und Filmprojekte in Dörfern und Städten. Einer der Höhepunkte war die Reise eines Sonderwaggons als „Kreativ-Mobil“ auf der Marschbahn-Strecke. Dr. Uwe Haupenthal, Geschäftsführer des Museumsverbundes Nordfriesland, erinnerte an Filmprojekte zur Rungholt-Ausstellung und daran, dass Kinder Gleichaltrige durch die Sonderschau im Nordfriesland-Museum geführt hätten. „Die Erfahrung, vor der Gruppe zu sprechen, hat den Kindern Sicherheit gegeben und sie stark gemacht – ein Langzeiteffekt für ihr Leben.“

Insgesamt hatten in der vorherigen Phase bundesweit fast 600.000 Kinder und Jugendliche mitgemacht, denen 26.000 lokale Akteure ihre Angebote unterbreitet hatten.

Gefördert werden nun erneut außerschulische Angebote der kulturellen Bildung. Über die Chancen, die jede Region daraus ziehen kann, informierten die beiden Referentinnen Kristin König und Dagmar Rösner sowie Museumsleiter aus Nordfriesland und Nordschleswig in der Europa-Akademie in Leck.

Kristin König leitet in der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in Rendsburg die Servicestelle für dieses Programm. Sie machte allen Mut, Angebote zu entwickeln, und unterstrich, dass keiner in der Phase der Konzeption und bei der Antragstellung auf sich allein gestellt ist. Gefördert wird nach ihren Worten die gesamte Bandbreite von A wie Alltagskultur über F wie Filme-Drehen, L wie Lesen, M wie Musizieren bis zu T wie Tanzen und Z wie Zirkus. Auch die Formate sind vielfältig: Es gibt Schnuppertage, Wochen- und Halbjahreskurse, Ferienfreizeiten und Workshops.

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Liste der Bundesverbände Kultureller Bildung, an die die Anträge gerichtet werden sollen. Kristin König: „Die meisten haben extra für das Programm Berater, die weiterhelfen.“ Sie würden jederzeit auch Impulse geben, damit Konzepte und Anträge inhaltlich nachjustiert werden könnten. König riet Einrichtungen zu folgenden Schritten: „Spielen Sie Bündnisse durch.“ Zwingend sei, dass sich genau drei Partner zusammenfinden. „Am einfachsten ist, wenn einer dabei ist, der ohnehin Kontakte zur Zielgruppe der benachteiligten Kinder und Jugendlichen hat. Der zweite vielleicht Bühnen oder Räumlichkeiten stellen kann. Der Dritte im Bunde sollte sich mit Abrechnungen und administrativen Prozessen auskennen.“

Vor den Verwaltungsaufgaben in den Projekten sollte keiner Sorge haben, mischte sich Dagmar Rösner, Leiterin des Projektes Museumsberatung und -zertifizierung in Schleswig-Holstein, ein. Schließlich müssten die meisten Häuser ohnehin mit Verwaltungen oder Zweckverbänden abrechnen. Jenen, die zweifelten, ob sie die Mehrarbeit auch leisten könnten, nahm sie den Wind aus den Segeln: „Es ist ohnehin eine museumspezifische Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Häuser heranzuführen.“ Dann könne man es doch gleich innerhalb des Programms leisten – mit den hohen Fördergeldern.

Rösner riet in der Runde darüber hinaus dringend dazu, Veranstaltungen zu melden, die in den Zeitraum von Anfang Juni bis Ende August fallen. Diese Termine würden vom Landeskulturverband in einer Broschüre veröffentlicht, mit der das Marketing der Anbieter unterstützt werden soll.