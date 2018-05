Fußball : Saisonverlängerung als Lohn: Holstein Kiel spielt um den Aufstieg

Holstein Kiel hat sich zwei Saisonspiele mehr beschert. Der Zweitligist steht als Tabellendritter in der Relegation und darf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoffen. Nur der Gegner fehlt noch. Aber der ist den Kielern letztlich egal.

von dpa

07. Mai 2018, 09:55 Uhr

Diese Mehrarbeit in der Fußball-Saison hat sich Holstein Kiel redlich verdient. Mit dem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf sicherten sich die Norddeutschen am Sonntag schon einen Spieltag vor dem Saisonende den Relegationsplatz drei in der 2. Bundesliga und dürfen weiter auf den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga hoffen. «Jetzt freuen wir uns erst einmal, dass wir eine Woche noch extra haben», sagte Torjäger Marvin Ducksch. «Egal wer der Gegner sein wird, wir sehen gegen jeden eine Chance.»

Auf wen das Überraschungs-Team am 17. und 21. Mai treffen, steht erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am kommenden Samstag fest. Derzeit steht der VfL Wolfsburg auf dem 16. Tabellenplatz in der 1. Liga. Die Niedersachsen müssen gegen den 1. FC Köln antreten. Der Tabellenvorletzte Hamburger SV hat ebenfalls noch Chancen, muss aber bei zwei Punkten Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen und auf eine Niederlage der Wolfsburger hoffen. Auch der Tabellen-14. SC Freiburg kommt noch als Kiel-Gegner in Frage.

«Das ist Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben», meinte Holstein-Trainer Markus Anfang zum gesicherten Relegationsplatz. «Damit hätte keiner gerechnet. Wir werden in der Relegation alles dafür tun, dass wir uns teuer verkaufen und vielleicht etwas ganz Außergewöhnliches schaffen.»

Das letzte Zweitliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen Eintracht Braunschweig kann Holstein noch einmal als Aufwärmübung für die Entscheidungsspiele nutzen. Dass Holstein in der Lage ist, jedem der drei Relegations-Kandidaten aus Liga eins gefährlich werden kann, zeigte das Team auch in Düsseldorf.

Vor allem kurz vor dem Wechsel hatte Holstein gute Möglichkeiten, in Front zu gehen. Tom Weilandt, zweimal Ducksch und Dominick Drexler scheiterten jeweils nur knapp. Nach der Pause konnten sich die Düsseldorfer, die sich eine Woche nach ihrem feststehenden Aufstieg weiter engagiert zeigten, wieder vom Druck befreien. Der eingewechselte Benito Raman brachte die Gastgeber denn auch in Führung, zwei Minuten später gelang Ducksch mit seinem 18. Saisontor der Ausgleich.