Nord-Ostsee-Kanal : Nord-Ostsee-Kanal: Neue Kanalschleuse in Kiel von Schiff gerammt

Am Freitagmorgen rammte schon wieder ein Frachtschiff das zwei Wochen alte Tor der Südschleuse. Die Schleuse war für kurze Zeit gesperrt.

von dpa

20. April 2018, 10:40 Uhr

Kiel | Das gerade erst neu eingebaute Schleusentor am Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Holtenau ist am Freitag von einem Schiff leicht gerammt worden. Ein Frachter sei am Morgen mit dem Bug gegen das Tor in der Südschleuse geraten, sagte ein Sprecher der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet. Es seien keine relevanten Schäden festgestellt worden, sagte der Sprecher. Deshalb habe die Schleuse nur kurzzeitig gesperrt werden müssen. Der Verkehr laufe wieder.