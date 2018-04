Letter of Intent : Letter of Intent: Kieler Bündnis sagt der Armut im Alter den Kampf an

Die Zahl älterer Menschen, die mit ihrer mageren Rente kaum über die Runde kommen, wächst seit Jahren. Auf lokaler Ebene will jetzt ein „Bündnis gegen Altersarmut“ diese Entwicklung stoppen.

von Udo Carstens

25. April 2018, 09:20 Uhr

So kann, so darf es nicht weitergehen: Binnen zehn Jahren ist der Anteil der Senioren, die in Altersarmut leben, um die Hälfte gestiegen. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Experten schätzen die Dunkelziffer an älteren Menschen, die mit ihrem knappen Geld nicht über die Runden kommen, noch viel höher. Die Stadt Kiel hat deshalb gestern mit Sozialverbänden, Hilfsorganisationen und dem DGB ein „Bündnis gegen Altersarmut“ geschmiedet. Die Absichtserklärung, der „Letter of Intent“, trägt insgesamt zehn Unterschriften.

Der SPD-Ratsherr Benjamin Raschke hatte vor ein paar Jahren eine Veranstaltung zu Armut im Alter organisiert. Daraus erwuchs ein Runder Tisch, der regelmäßig zu aktuellen Themen zusammenkommt und jetzt im Bündnis eine feste Struktur erhält. Klare Zielvorgabe: „Seniorinnen und Senioren in Kiel sollen ein gesundes Leben und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden.“

Neben Stadt und DGB gehören Arbeiterwohlfahrt und Caritas, Rotes Kreuz und Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Pfarrei Franz von Assisi, die Stadtmission und die Howe-Fiedler-Stiftung zu den Bündnis-Partnern. Die Vertreter benennen die Ursachen für Altersarmut: lange Arbeitslosigkeit, Jobs zu Niedriglöhnen, Schulden, Trennung oder auch schwere Krankheit. Statistiken zufolge ist die Altersarmut im Stadtgebiet unterschiedlich stark ausgeprägt. Während etwa in Meimersdorf/Moorsee nur 1,4 Prozent der Senioren (65 Jahre und aufwärts) als altersarm bekannt sind, ist der Anteil in Gaarden (26 Prozent) 19 Mal größer.

Der Seniorenpass und das Sozialkaufhaus sollen den Betroffenen ebenso helfen wie das Seniorenticket für Bus und Bahn. Aber das Bündnis will auch tiefer ansetzen. Frank Hornschu vom DGB erklärt: „Der Schlüssel zur Vermeidung von Altersarmut liegt in guter Arbeit und in guter Bildung.“ Karin Helmer von der Stadtmission setzt ebenfalls auf einen sozialen Arbeitsmarkt. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer erinnert daran, dass der Verzicht auf Straßenausbaubeiträge jenes Rentnerehepaar entlastet, das sich 20 000 Euro fürs Alter auf die hohe Kante gelegt hat. Mit all diesen Maßnahmen will das Bündnis gegen Altersarmut auf lokaler Ebene das Schicksal der Betroffenen lindern. „Denn das große Rad auf Bundesebene können wir nicht drehen“, erklärt Bemjamin Raschke.