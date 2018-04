Vor dem Bürgerentscheid : Holtenau: Flughafen-Allianz macht mobil

Gemeinsam sprechen sich SPD, CDU, SSW und FDP mit der IHK und dem DGB für den Erhalt des Landeplatzes in Holtenau aus. Die Forderung des Bürgerentscheids, den Flughafen zugunsten von Wohnraum zu schließen, halten sie für abwegig. Man brauche eben beides: Wohnungen und eine gute Infrastruktur für die Luftan bindung.

von Udo Carstens

26. April 2018, 09:25 Uhr

„Die Landeshauptstadt darf nicht vom Radarschirm verschwinden – Kiel braucht einen eigenen Flughafen.“ Mit dieser Botschaft meldete sich gestern eine breite Allianz zu Wort. Die vier Parteien SPD, CDU, SSW und FDP sprechen sich gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) für den Erhalt des Holtenauer Verkehrslandeplatzes aus. Gemeinsam appellieren sie an die Bevölkerung, beim Bürgerentscheid am 6. Mai die Grünen-Forderung nach Schließung des Flughafens abzulehnen und mit Nein zu stimmen.

Dabei sparen die Flughafen-Freunde nicht mit Vorwürfen gegenüber den Initiatoren des Entscheides. „Die Bürger werden hinters Licht geführt“, hieß es gestern. Denn wider besseres Wissen würden die Flughafen-Gegner behaupten, dass man das Flughafen-Gelände zügig in Wohnraum umwandeln könnte. „Doch niemand weiß, was an Schadstoffen im Boden schlummert“, erklärt etwa der SPD-Vorsitzende Jürgen Weber. Er rechnet mit einem Planungszeitraum von mindestens acht, neun Jahren. Und angesichts der hohen Grundstückspreise hält es CDU-Chef Thomas Stritzl für ausgeschlossen, dass in Holtenau sozialer Wohnungsbau entstehen könnte.

IHK-Präsident Klaus-Hinrich Vater freute sich gestern, dass trotz des Kommunalwahlkampfes ein gemeinsames klares Bekenntnis zum Flughafen und damit zum Wirtschaftsstandort Kiel möglich sei. Für Vater stand und steht fest: „Eine Region wie Kiel ist zwingend auf eine direkte, schnelle und zuverlässige Anbindung durch die Luft angewiesen.“

Ingmar Soll von der FDP erwartet, dass auf dem Holtenauer Gelände künftig Zukunftsbranchen angesiedelt werden: „Luftfahrt ist eine stark technologisierte Branche.“ SSW-Frau Jette Waldinger-Thiering wiederum hebt die Bedeutung von Holtenau für den Organtransport hervor: „Bei der Transplantation zählt einfach jede Minute.“

DGB-Chef Frank Hornschu sorgt sich um die 70 hochqualifizierten Arbeitskräfte auf dem Gelände. Er möchte keinesfalls Flughafen gegen Wohnungsbau ausgespielt wissen: „Wir brauchen beides.“ Hornschu sieht auch positive Aspekte in der Abstimmung über den Flughafen: „Die Bürger können für Klarheit sorgen und die Zukunft des Gewerbegebiets mit angeschlossener Start- und Landebahn sichern.“

Das Bündnis pro Flughafen prognostiziert eine günstige Entwicklung für Holtenau. Laut Vater befindet man sich an einer entscheidenden Schwelle in der Luftmobilität. Mit Blick auf die Abstimmung am 6. Mai sagte er: „Wenn wir’s aus der Hand geben, sind wir selber schuld.“ Das sieht Hendrik Murmann vom Unternehmensverband Nord genauso. Die Chance für moderne Hybrid- und Elektromobilität in der Luft müsse man nutzen – alles andere wäre ein Armutszeugnis.

Die Grünen reagierten gestern zügig auf die Argumente der großen Flughafen-Allianz. Weder im Kieler Süden noch in Suchsdorf-West werde absehbar bezahlbarer Wohnraum in ausreichender Zahl entstehen. Dass die Planung und Erschließung in Holtenau länger dauern sollen als anderswo, ist für Grünen-Ratsherr Arne Stenger weder logisch noch nachvollziehbar. „Die Wohnungsnot in Kiel zwingt uns geradezu, endlich zu handeln.“