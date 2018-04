eCall-Pflicht bei Neuwagen : eCall-Pflicht bei Neuwagen - das Notrufsystem für den Wagen

Mittlerweile muss jedes neu hergestellte Auto über den automatischen Notruf eCall verfügen. Eine Nachrüstung schreibt der Gesetzgeber nicht vor, sie kann aber sinnvoll sein.

von dpa

27. April 2018, 09:45 Uhr

Seit dem 31. März gibt es eine Neuerung in puncto Unfallsicherheit: Neu typgeprüfte Automodelle müssen ab sofort über ein automatisches Notrufsystem verfügen. eCall setzt im Falle eines Unfalls ein Notrufsignal ab. Dazu nutzt es Mobilfunk und Satellitenortung - und das europaweit. Dies kann bei einem schweren Unfall, bei dem sich die Insassen nicht mehr selbst um Hilfe kümmern können, Leben retten.

Das Notfallsystem ist Pflicht für alle Neuwagen, die am dem 31. März 2018 ihre Typzulassung bekommen haben. Wurden die Autos zu einem früheren Datum zugelassen, ist das Notrufsystem noch nicht installiert. Doch diese und ältere, bereits zugelassene Wagen lassen sich nachrüsten. Sogenannte Unfallmeldestecker können bei Versicherungsunternehmen und anderern Anbietern erworben werden. Dabei handelt es sich um kleine Geräte, die in der Regel über den Zigarettenanzünder, aber auch an der OBD-Schnittstelle des Fahrzeugdiagnosesystems angeschlossen und dann mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden können. Dafür gibt es meist eine spezielle App, mit deren Hilfe nach Meldung durch die Beschleunigungssensoren im Stecker der Unfallstandort an eine Notrufzentrale weitergeleitet wird. Sollte dieser Notruf nicht über mobile Daten abgeschickt werden können, erfolgt ein Versuch per SMS.

Die Ortung des verunglückten Fahrzeugs erfolgt via Satellit. „Die Rettungskräfte werden automatisch alarmiert, wenn der Fahrer nicht auf eine telefonische Kontaktaufnahme reagiert“, sagt Jochen Oesterle von der ADAC Aktiengesellschaft. Bei einem leichten Unfall oder einer Panne könne man auch selbst mit Knopfdruck über die App Hilfe anfordern. „In jedem Fall klären die Mitarbeiter der Notrufzentrale im Gespräch, ob medizinische Hilfe oder etwa nur die Pannenhilfe erforderlich ist.“

Der Kostenpunkt variiert je nach Versicherungsanbieter und dem jeweiligen Tarif. Dabei gibt es meist zwei Optionen, den Notrufservice zu buchen: Entweder ist er bereits im Vertrag enthalten oder muss über einen Neutarif neu bestellt werden. Dies ist oft schon für einen jährlichen Betrag im zweistelligen Bereich möglich. Oesterle warnt aber auch: „Vorsicht, wenn diese Stecker in Kombination mit sogenannten Telematiktarifen angeboten werden, denn dabei werden dann auch Fahrdaten gesammelt.“ Damit habe der reine Unfallmeldedienst nichts zu tun.

Bei dem eCall-System wird die im Auto eingebaute Sim-Karte nur bei einem Unfall oder durch manuelle Betätigung aktiviert, wohingegen bei den Nachrüststeckern die Karte allzeit aktiv ist und so stets Daten sammeln kann. Bisher haben viele Anbieter sich nur unzureichend zu dem genauen Umfang der Datenerhebung und ihrer Speicherung geäußert. Daher sollten sich Autofahrer vor der Nachrüstung gut informieren und die Angebote genau prüfen.