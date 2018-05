Special Olympics : Daniel Günther bei den Special Olympics in Kiel

Als Dank für die Unterstützung bei der Ausstattung mit einheitlichen T-Shirts stellten sich die Teilnehmer der Special Olympics dem Ministerpräsidenten an der Kiellinie in ihrer Sportkleidung vor.

von Udo Carstens

09. Mai 2018, 10:15 Uhr

Am Montag beginnen in Kiel die Wettbewerbe für Menschen mit Behinderung. Allein aus Schleswig-Holstein haben 600 Handicap-Sportler gemeldet, wie Ursula Albrecht vom SO-Landesverband erklärte. Unter ihnen ist auch Martin Kohrt von den Schleswiger Werkstätten. Der 42-jährige Leichtathlet, der beim Gruppenfoto Arm in Arm mit dem Regierungschef in die Kamera lächelte, geht über 1500 und 5000 Meter an den Start.