Ultra-Marathon : Ultra-Marathon: Große Momente auf 61,5 Kilometern von Husum nach Eckernförde

shz.de

03. Mai 2018, 08:25 Uhr

Eckernförde | Zum zwölften Mal haben zwölf laufbegeisterte Sportler die 61,5 Kilometer lange Strecke von Husum nach Eckernförde zurückgelegt. Quer durch Schleswig-Holstein, verlangte der „Karl-Heinz Jost Ultra-Marathon“ vollen körperlichen und seelischen Einsatz der Läuferinnen und Läufer. Die Freude beim pünktlichen Einlauf am Eckernförder Südstrand um 18 Uhr war ihnen ins Gesicht geschrieben – der Start war am Morgen in Husum erfolgt. Freunde begrüßten sie am Ziel mit einer schwungvollen Laola-Welle. Organisator Torsten Selk freute sich, dass alle Teilnehmer des langsam geführten Gemeinschaftslaufes, das Ziel zusammen erreicht haben: „Immer wieder macht es viel Freude, und der Lauf schweißt uns unterwegs zu einer Einheit zusammen. Wir sind losgelaufen und gemeinsam hier angekommen. Eine tolle Truppe.“

Auf der gesamten Strecke wurde der Lauf von mehreren Service-Fahrzeugen begleitet. Das Helferteam unter Leitung von Claudia Kalina sorgte für eine großzügige Verpflegung. Die ist so gut und üppig, dass in Läufer- und Helferkreisen gescherzt wird, das der ein oder andere Teilnehmer nach dem Lauf sogar mehr wiegt als vorher.

Für Maike Rathje aus Owschlag endete der erste Ultra-Marathon bei Kilometer 47 mit einem kurzen Ohnmachtsanfall. Nach Pause und Erholung ging es dennoch weiter und mit dem Zieleinlauf war es geschafft: „Ein unglaubliches Gefühl, man kann es nicht beschreiben. Ich laufe erst seit einem Jahr Marathon, dieser Lauf war eine einzige Herausforderung für mich.“ Stolz nahmen Ehemann Christian und Tochter Merit (10) die Läuferin in Empfang.

Torsten Selk berichtet begeistert, dass in diesem Jahr fünf neue Läuferinnen und Läufer teilgenommen hatten. Und Jakob Fuckrier (8) hatte alle Herzen im Sturm erobert: Mit seinen Kinderfahrrad hatte er die Läufer rund 50 Kilometer begleitet und feuerte sie ordentlich an. Voller Freude über ihre Leistung nahmen die Teilnehmer ihre Urkunden und Medaillen entgegen. Aus den Händen von Jan-Niklas Bente von der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH gab es eine Überraschungstüte mit Besonderheiten der Stadt.

Und dann wurde gefeiert. Torsten Selk hatte seiner langjährigen Lebenspartnerin Claudia Kalina während eines Ultra-Marathons in der Kalahari Wüste beim Zieleinlauf einen Heiratsantrag gemacht, am Eckernförder Südstrand gab es nun den Sekt für alle – Claudia hatte „Ja“ gesagt. Die Startgelder werden wie in jedem Jahr einer sozialen Einrichtung gespendet.