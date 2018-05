Kappeln : Premiere in Kapeln - die Elite auf dem Einrad trifft sich an der Schlei

Erstmals in Kappeln: Offene Schleswig-Holstein-Meisterschaften im Einrad-Freestyle-Wettkampf.

von dod

03. Mai 2018, 09:15 Uhr

Kappeln | Wem Hop-on-Wheel, Wheel-Walk, Seat-in- front oder Seat-in-back nichts sagt, der sollte am Wochenende mal in der Sporthalle der Klaus-Harms-Schule vorbeischauen – wer weiß, worum es geht, kommt sicher sowieso: Am 5. und 6. Mai ist die Einrad-Abteilung des TSV Kappeln Gastgeber für die Offene Schleswig-Holstein-Meisterschaft im Einrad-Kürwettkampf, dem Freestyle. Die Einladung dazu hat der junge Einradverband, der dem Landessportverband angehört, ausgesprochen. Neben dem TSV werden 17 weitere Vereine mit insgesamt 200 Einradfahrern dabei sein. „Die Hüholz-Halle wird ziemlich voll, glaube ich“, sagt Organisatorin Nine Böhrensen, Managerin und Leiterin der Einrad-Abteilung. Sie und Dagmar Ungethüm-Ancker, Einrad-Trainerin und TSV-Vorsitzende, erwarten insgesamt rund 400 Gäste.

Ab 8 Uhr wird die Halle für die Fahrer an beiden Tagen geöffnet sein, der eigentliche Wettbewerb beginnt um 9 Uhr. Aufgeteilt nach Altersgruppen werden am Sonnabend die Einzel- und Paar-Küren gefahren. Am Sonntag sind die Klein- (bis zu acht Teilnehmer) und die oft imposanten Großgruppen dran. „Die großen Gruppen, das ist die Königsdisziplin. Es ist wie Formationstanz – nur schneller“, schwärmt Ungethüm-Ancker. In aufwendigen Kostümen werden oftmals kleine Geschichten erzählt. „Das ist toll für die Zuschauer.“ Jeder Fahrer darf in jeder Formation, also vier Mal, antreten. „Was es da zu sehen gibt, ist Hochleistungssport“, so die Trainerin weiter. „Alles, was sie gehend am Boden machen, können sie auch auf dem Rad.“ Und Böhrensen ergänzt: „Das ist die absolute Elite auf dem Einrad.“

Besonders unterhaltsam für die Kappelner Zuschauer wird es am Sonntagnachmittag, wenn die TSV-Gruppen antreten: um 14 Uhr die Speichenflitzer mit „Funky Friday“, um 15.35 Uhr die Speichenspeedies mit ihrer „Mission Impossible“, um 16.30 Uhr die Tanzenden Räder mit „Lucky Birds“ und um 17 Uhr noch einmal die Speichenspeedies mit „Together“. Die Kappelner Einradfahrer werden voraussichtlich nicht ganz oben mit angreifen können, schätzen die Organisatorinnen. „Aber wir glänzen immer mit Superstimmung und einer wunderbaren Show“, schwärmt die Trainerin. Am Regio-Cup haben sie schon häufig erfolgreich teilgenommen und sehr gute Ergebnisse erzielt.

Seit zwölf Jahren gibt es die Einradabtteilung im TSV. Insgesamt 72 Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahre, darunter nur ein Junge, trainieren hier und sind über die Jahre zu einer echten Gemeinschaft zusammen gewachsen, echte Freundschaften sind entstanden. „Hier geht es gar nicht mal um die Leistung des Einzelnen, sie wollen zusammen in der Gruppenkür glänzen“, sagt Böhrensen. Wie sie am Wochenende abschneiden, sei nicht so entscheidend. Mal abwarten: An beiden Tagen gibt es jeweils um 18 Uhr die Siegerehrung.