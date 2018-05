Brücke Lindaunis : Lindaunis: Die Alte Brücke muss noch halten

Gesperrt. Schon wieder. Auf der Brücke Lindaunis findet seit gestern der Frühjahrs-Check statt. Das Bauwerk ist deshalb bis Sonntag um 21 Uhr komplett gesperrt. Das heißt: Kein Durchkommen für den Bahnverkehr, Fußgänger, Rad- und Autofahrer müssen sich einen anderen Weg über die Schlei suchen.

von Gero Trittmaack

03. Mai 2018, 09:25 Uhr

Rieseby | Gesperrt. Schon wieder. Auf der Brücke Lindaunis findet seit gestern der Frühjahrs-Check statt. Das Bauwerk ist deshalb bis Sonntag um 21 Uhr komplett gesperrt. Das heißt: Kein Durchkommen für den Bahnverkehr, Fußgänger, Rad- und Autofahrer müssen sich einen anderen Weg über die Schlei suchen. Und auf dem Wasser gibt es in dieser Zeit ebenfalls kein Durchkommen für Segelboote.

Obwohl ein Neubau des maroden und störungsanfälligen Brücken-Oldies längst geplant ist, muss diese Reparatur sein, sagt Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. Das langwierige Genehmigungsverfahren ist fast abgeschlossen, von September 2018 bis Februar 2019 werden die Schalthäuser auf der Nord- und Südseite versetzt und ein Damm für das neue Bauwerk aufgeschüttet. Den Baubeginn für die neue Brücke plant die Bahn im April nächsten Jahres. Die Kosten sollen bei rund 40 Millionen Euro liegen.

Die alte, fast 100 Jahre alte Brücke, muss weiter ihren Dienst tun, bis die neue fertig ist. „Es gibt keine Alternative“, sagt Meyer-Lovis, „ohne die Brücke funktioniert der Bahnverkehr zwischen Kiel und Flensburg nicht – und das ist eine wichtige Strecke für uns.“

Deshalb muss die Bahn die Planungen für den Ersatz vorantreiben und gleichzeitig die alte Querung so weit in Ordnung halten, dass Züge, Autos und Radfahrer sicher auf die andere Seite kommen. Diesmal dauert das fünf Tage und kostet rund 30 000 Euro. Und es ist weit mehr als eine normale Inspektion. „Wir müssen 80 große, bis zu 300 Kilogramm schwere Bodenplatten aus Stahl und doppelt so viele kleinere entfernen, um zu sehen, was darunter ist.“

Gestern begannen die Arbeiten und es kam viel Rost ans Tageslicht. Unter den Stahlplatten liegen Träger aus Stahl, auf denen die Bahngleise befestigt sind – und die wirkten auf den ersten Blick arg mitgenommen. „Wir schauen uns diese Träger ganz genau an und bessern aus, wo es notwendig ist“, erklärte der Brückenverantwortliche Jörn Dieck.

Bei ihrer Aufgabe gehen die Arbeiter abschnittsweise vor. Es werden zunächst mit einem Kran nur wenige Platten entfernt, weil einzelne von ihnen eine Einzelanfertigung sind, die nur auf einen ganz bestimmten Platz auf der Brücke passen. Um sich kein Riesenpuzzle zu schaffen, bei dem man leicht den Überblick verlieren könnte, geht man Stück für Stück vor.

Große Schäden waren gestern noch nicht zu entdecken, aber als die mächtigen Haltebolzen der Schienenstränge nachgezogen wurden, spritzte der Rost durch die Gegend.

Bis zum Sonntag arbeitet sich der Bautrupp rund um die Uhr bis an die Südseite vor. Und Jörn Dieck hofft, dass bis dahin auch alle Schäden beseitigt werden können. Eines aber scheint klar zu sein: Es wird nicht der letzte Reparatureinsatz auf der alten Brücke sein. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre kann die neue Brücke gar nicht rechtzeitig fertig werden, um einem weiteren Schaden an der alten zuvorzukommen. „Der Verkehr muss rollen“, lautet die oberste Devise der Bahn – und deshalb wird die historische Schleiquerung bis zu ihrem Abriss so gut gepflegt, wie es eben geht.