Kommunalwahl : Kommunalwahl: 19197 Eckernförder haben die Wahl

84 Kandidaten aus sechs Parteien werben am Sonntag bei der Kommunalwahl um die Stimmen der Wahlberechtigten ab 16 Jahren.

von Gernot Kühl

04. Mai 2018, 09:30 Uhr

Eckernförde | Alle 84 Kandidaten sind vorgestellt, am Sonntag entscheiden die Bürger, welche 27 in die neue Ratsversammlung einziehen. Von 8 bis 18 Uhr haben die 14 Wahllokale geöffnet, 19197 Eckernförder sind wahlberechtigt und können ihre Stimme für die Ratsversammlung und für den Kreistag abgeben. Der Zeitaufwand mit An- und Abfahrt ist kaum höher als 15 Minuten, und es bleibt das gute Gefühl, mitentschieden zu haben. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2013 hatten dies allerdings nur 48,8 Prozent der wahlberechtigten Eckernförder ab 16 Jahre. Die sechs antretenden Parteien – CDU, SPD, Die Grünen, SSW, Die Linke und FDP – wünschen sich, dass die Wahlbeteiligung am Sonntag deutlich höher ausfällt.

Immerhin haben bereits 2200 Eckernförder ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben und brauchen sich am Wahlsonntag nicht mehr auf den Weg zu machen. Noch bis heute, 12 Uhr, können Briefwahlunterlagen im Wahlamt persönlich abgeholt werden. Bei plötzlicher Erkrankung oder Verletzung können diese auch per Vollmacht von jemand anderem bis Sonntag, 14 Uhr, abgeholt werden, hierbei handelt es sich allerdings um Ausnahmen, erklärte der Leiter des Wahlbüros im Rathaus, Klaus Kaschke. Die Briefwahlstimmen werden nach Schließung der Wahllokale den jeweiligen Wahlbezirken zugeordnet und vom Wahlvorstand vor Ort ausgezählt und fließen direkt mit in das Ergebnis des jeweiligen Wahlbezirks ein.

Gestern gab auch Michael Schnurbus seine Stimme im Wahlamt ab. Wählen gehen ist für den Sicherheitsfachmann und DLRG-Tauchbeauftragten selbstverständlich. Sein Wunsch für die neue Ratsversammlung: „So weitermachen wie bisher“. Schnurbus lobt die vernünftige Haushaltsplanung, den Ausbau der Infrastruktur und lebt gern in seiner Heimatstadt. Lediglich das Parkplatzproblem im Jungfernstieg stört ihn als Anwohner.

Jeremy Morrison lebt in Sieseby und ist Erstwähler in der kleinen Schleigemeinde. Der frischgebackene Abiturient geht in jedem Fall wählen, ist aber noch unentschlossen, bei wem er das Kreuz macht. Der junge Mann ist kommunalpolitisch interessiert und nutzt alle Informationsquellen zur Meinungsbildung.

140 Wahlhelfer werden am Sonntag im Einsatz sein. Die 14 Wahllokale sind in zwei Schichten mit jeweils vier ehrenamtlichen Helfern besetzt, zehn weitere Helfer koordinieren die Gemeindewahl im Rathaus. Dort werden auch im Foyer vor dem Bürgerbüro die mit Spannung erwarteten Wahlergebnisse ausgehängt. Zuerst wird die Kreistagswahl ausgezählt, dann die Gemeindewahl. Im Ratssaal können die Anwesenden auf der Leinwand live mitverfolgen, wie in den einzelnen Wahlbezirken gewählt wurde.

Klaus Kaschke hofft, dass gegen 21 Uhr alle Ergebnisse vorliegen und die Sitzverteilung für die neue Ratsversammlung feststeht.