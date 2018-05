Kundgebung : Eckernförde: 1. Mai fordert zur Solidarität auf

Der DGB Eckernförde veranstaltete gestern die traditionelle Maifeier. Trotz des sehr schlechten Wetters zählten die Veranstalter rund 70 Teilnehmer.

Sie kämpfen für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft – traditionell rufen der DGB und seine Einzelgewerkschaften am Tag der internationalen Arbeiterbewegung, am 1. Mai, bundesweit zu Demonstrationen und Kundgebungen auf. „Wir fordern Arbeit, von der man leben kann, bezahlbaren Wohnraum und eine Rente, von der man im Alter leben kann“ – gleich zum Auftakt der 1. Maikundgebung des DGB Eckernförde benannte Vorsitzender Horst Kunze die Grundanliegen der Gewerkschaft, passend zum Motto der diesjährigen Maifeiern: Solidarität, Gerechtigkeit und Vielfalt.

Traditionell findet der Auftakt in Eckernförde auf dem Petersberg am Gedenkstein für die Opfer des Kapp-Putsches statt, ein Ort, von dem man seinerzeit auf das Gewerkschaftshaus blicken konnte. Rund 70 Teilnehmer waren gestern trotz der Kälte bei 7 Grad, Regen und Wind der Einladung des DGB gefolgt.„Wir sind keine Schönwettergewerkschaftler, gerade bei Sturm und Regen werden wir gebraucht“, sagte Kunze. In Zukunft solle ein zweiter Gedenkstein auf dem Petersberg errichtet werden, so der Gewerkschaftschef, dieser soll an diejenigen erinnern, die vor den Nazis in die Sowjetunion geflüchtet sind und dort ebenfalls verfolgt wurden. 3, 7 Millionen Menschen verdienen in Deutschland im Monat unter 2000 Euro Brutto, das entspricht 17,7 Prozent der Sozialversicherungspflichtigen im Bund, in Schleswig-Holstein 19,2 Prozent. „Das heißt, wir haben im Land die Rote Laterne“, erklärte Kunze. Auch deshalb hätten die Gewerkschaften die „Initiative für gute Arbeit“ gestartet.In einem Umzug ging es mit musikalischer Unterstützung durch die „Drums & Pipes“ auf den Rathausmarkt zur Kundgebung. Bei der Begrüßung dort warnte der Gewerkschaftler im Hinblick auf die Kommunalwahl vor rechtem Populismus, vor der AfD. „Geht wählen, aber wählt demokratische Parteien“, forderte er die Zuhörer auf. Von den Kommunalpolitikern, vertreten waren die SPD und Die Linke, forderte Kunze, sich für die Wiedereinrichtung der Kinderstation in der Imland-Klinik und für eine sichere medizinische Versorgung vor Ort einzusetzten. Mohammed Abotaleb vom Trägerverein Umwelt, Technik, Soziales (UTS) und Pro Regio brachte die Vielfalt ins Spiel. Der 36-Jährige ist aus dem Jemen geflohen und lebt seit 2015 in Eckernförde. „Arbeit ist für uns Geflüchtete die Chance, sich zu integrieren“, sagte er, „ich bitte Sie, uns als Mitbürger und Kollegen zu betrachten.“ Die Mairede hielt Finn Petersen, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Region Schleswig-Holstein Nord. Er betonte die Errungenschaften der Gewerkschaften, so das Zeit-Modell der IG Metall. Er forderte unter anderem die Einführung der Vermögenssteuer, eine Erhöhung der Spitzensteuer und gleichen Lohn für gleiche Arbeit.