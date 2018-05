DGzRS : Die Seenotretter in Damp haben ein neues Rettungsschiff

Seit November liegt die „Nimanoa“ an der Niebymole vor der DGzRG-Station und schleppte bereits zwei Mal Segler in Not in den Heimathafen. Jetzt stellten die Damper Seenotretter ihr neues Boot auch offiziell der Öffentlichkeit vor.

von sil

02. Mai 2018, 10:15 Uhr

Damp | Seit November liegt die „Nimanoa“ an der Niebymole vor der DGzRG-Station und schleppte bereits zwei Mal Segler in Not in den Heimathafen. Jetzt stellten die Damper Seenotretter ihr neues Boot der Öffentlichkeit vor. Förderern und Unterstützern der DGzRS winkte sogar eine Rundfahrt mit der Nimanoa.

Für ihren großen Tag hatten die zehn freiwilligen Seenotretter der Freiwilligen Station Damp Unterstützung von den Nachbarstationen bekommen. So konnten sich die Besucher auch auf dem 28-Meter-Seenotkreuzer „Berlin“ aus Laboe, der „Nis Randers“ aus Maasholm und der „Eckernförde“ umschauen und sich die Technik erklären lassen.

„Die Nimanoa ist ein tolles Schiff“, zeigte sich Thomas Schulze, Vormann der Freiwilligen-Station Damp begeistert. Mit zehn Metern ist es zwei Meter länger und einen halben Meter breiter als sein Vorgänger „Karl van Well“. „Jetzt kann die Trage zwischen den Steuersitzen durchgezogen werden und muss nicht wie vorher mit dem Patienten hochkant in den Versorgungsraum transportiert werden.“ Das neue Schiff ist mit modernster Technik ausgestattet und mit 380 PS deutlich leistungsstärker als sein Vorgänger. „Durch seine andere Rumpfform gleitet es durch die Wellen und nicht über die Wellen, läuft ruhiger und wir machen nicht so große Heckwellen“, erklärte Schulze. Diese ruhigere Fahrweise schütze andere Boote und man könne die Patienten besser versorgen, beispielsweise bei einer Reanimation.

Das „alte“ Seerettungsboot wurde übrigens nicht ausgemustert, sondern ist jetzt vor der Atlantikküste Uruguays im Einsatz: Die DGzRS übergab es ihrer Schwestergesellschaft Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales.

Für die Seenotretter heißt es jetzt, mit dem neuen Boot zu üben und sich mit der Technik vertraut zu machen. „Das ist viel Arbeit“, sagt Thomas Schulze, „macht uns aber auch viel Spaß.“ Dabei hofft er, dass sich auch außerhalb der jetzigen Rettungstruppe der eine oder andere von der modernen Technik des Schiffes begeistern lässt, sodass er oder sie mal bei einem Übungsabend reinschnuppern möchte. „Wir suchen für unsere Station Verstärkung“, sagt Schulze. Was man dafür mitbringen sollte? Auf alle Fälle Einsatz- und Lernbereitschaft. „Maritime Kenntnisse oder ein Sportbootführerschein wären gut, aber sind kein Muss."

„Es war klasse! Einmalig!“, schwärmte Christian Lofi aus Karlsruhe, als er nach der Rundfahrt mit der „Nimanoa“ wieder von Bord ging. Der Kurpatient nutzte die Möglichkeit, einen Blick in die Rettungsschiffe der Nachbarstationen zu werfen und sich zu informieren. Spontan entschied er sich, die DGzRS durch eine Mitgliedschaft zu unterstützen und nahm als Dankeschön an der Rundfahrt teil. Dabei durfte er nicht nur auf der Kommandobrücke stehen, sondern das Schiff auch steuern.