Gelbes Wasser : Blühender Raps färbt das Wasser in der Eckernförder Bucht gelb

von Arne Peters

16. Mai 2018, 08:40 Uhr

Eckernförde | Keine Angst, dieser gelbe Schaum auf der Ostsee ist nicht gefährlich. „Zurzeit blüht der Raps“, erklärt Meeresbiologin Adrienne Günther vom Ostsee Info-Center. „Die Rapspollen werden von den Feldern auf die Bucht getrieben, schlagen sich im Wasser nieder und färben es gelb.“ Der Schaum besteht aus Eiweiß – giftig ist hier nichts. Ganz im Gegenteil, so Adrienne Günther: „100 Prozent Bio.“ Man kann also ohne Bedenken in der Ostsee baden. Wer Näheres erfahren möchte, kann sich im OIC eine Probe des gelben Wassers unter dem Mikroskop ansehen.