2500 Besucher am Südstrand : 2500 Besucher am Südstrand beim Maifeuer im Sonnenschein

Die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH hat wieder ein Maivergnügen am Südstrand veranstaltet. 2500 Besucher wollten das Feuer sehen und Livemusik hören.

von shz.de

02. Mai 2018, 09:55 Uhr

Als es den gesamten Montagnachmittag regnete, hätte wohl keiner daran geglaubt, dass das Maifeuer am Südstrand bei strahlendem Sonnenschein entzündet werden würde. Doch der Wetterbericht sollte Recht behalten. Nach einem letzten Schauer gegen 17.30 Uhr vertrieb der leichte Süd-West-Wind die letzten Regenwolken, und die Sonne tauchte den Südstrand in ein goldenes Licht – zur Erleichterung von Besuchern und Veranstaltern, die aufgrund von Witterungsbedingungen schon auf das traditionelle Osterfeuer verzichten mussten. Jedoch hatte der Regen der Vortage trotz alledem ganze Arbeit geleistet und das Brennmaterial, bestehend aus Strauch- und Baumschnitt, kräftig durchnässt. Um den riesigen Holzhaufen trotzdem entzünden zu können, musste sich der Veranstaltungsleiter der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, Jan-Niklas Bente, gemeinsam mit seinem Team etwas einfallen lassen. „Wir benutzen frisches Stroh und Holzwolle“, erklärte er, „die Holzwolle wird unter das frische Stroh gelegt und angezündet. Die brennt wie Zunder.“ Das frische Stroh sollte so schnell in Flammen geraten und selbst das feuchte Holz entzünden. Um 19 Uhr war es dann soweit. Und tatsächlich dauerte es nur wenige Minuten, bis der gesamte Holzhaufen lichterloh brannte. Selbst in über 20 Metern Entfernung war die Hitze der Flammen noch deutlich zu spüren. Zeitgleich sorgte die Band „Venus on Strings“ mit einer Mischung aus Rock, Pop, Soul und Schlager für das passende Ambiente. Mit Gitarre und Gesang performten Andrea von Rehn und Silvy Braun unter anderem Songs von Amy Winehouse und Udo Jürgens. Schon seit zehn Jahren stehen die zwei Frauen aus Kiel und Segeberg regelmäßig gemeinsam auf der Bühne. Als Unterstützung hatten sich die beiden den Drummer Sven Beuthien mit ins Boot geholt. Mit Cajon und anderen Percussionsinstrumenten steuerte er den Rhythmus bei. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Für die kleinen Besucher hatte das „Utgard“ eine große Menge Stockbrotteig gesponsert, der mit großem Vergnügen über den zusätzlich aufgestellten Feuerkörben geröstet wurde. Gegen 23 Uhr wurde das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde, die auch die gesamte Sicherung übernahm, abgelöscht. Veranstaltungsleister Jan-Niklas Bente ist zufrieden. Rund 2500 Besucher schauten sich das Maifeuer an.