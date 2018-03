Wohnen im Norden : Wohnen im Norden - die Immobilienpreise steigen weiter

Egal ob Haus oder Eigentumswohnung, ob neu oder gebraucht, ob in Hamburg oder im Speckgürtel – überall derselbe dynamische Trend: Der Immobilienmarkt in der Metropole und im schleswig-holsteinischen Umland läuft hochtourig und hochpreisig.

von Markus Lorenz

28. März 2018, 07:29 Uhr

Hamburg | Egal ob Haus oder Eigentumswohnung, ob neu oder gebraucht, ob in Hamburg oder im Speckgürtel – überall derselbe dynamische Trend: Der Immobilienmarkt in der Metropole und im schleswig-holsteinischen Umland läuft hochtourig und hochpreisig. „Hohe Nachfrage trifft auf knappes Angebot, das lässt die Preise weiter steigen“, sagte Jens Grelle, Vorstandschef der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg, bei der Vorstellung des LBS Immobilienatlas 2018 am Dienstag. Die Zahlen basieren auf gut 14.000 Verkaufsanzeigen aus dem zweiten Halbjahr 2017.

Über alle Kategorien und Regionen hinweg haben sich Immobilien im Jahresvergleich um knapp zehn Prozent verteuert. Bemerkenswert: Erstmals waren die Aufschläge für neue Ein- und Zweifamilienhäuser im Umland (+ 12,2 Prozent) kräftiger als in Hamburg (+ 9,9 Prozent). Das gilt auch für neu gebaute Eigentumswohnungen (+ 8,7 Prozent/Umland, + 2,5/Hamburg).

Laut Grelle verstärkt sich der Überlaufeffekt des Hamburger Marktes. Die eigene vier Wände sind in den angrenzenden Kreisen weiterhin deutlich günstiger. So kostet ein neues Haus (120 Quadratmeter) in Hamburg im Durchschnitt 471.000 Euro, im Umland 312.000. Bei neuen Eigentumswohnungen (80 Quadratmeter) lautet der Vergleich 408.000 zu 254.000 Euro.

Bei Bestandsimmobilien betrugen die Aufschläge in der Region zwischen 6,7 und 9,3 Prozent, wobei die Preissteigerungen in Hamburg leicht über denen der Umgebung lagen.

Preise haben sich verdoppelt

Damit hat sich der langjährige Trend galoppierender Immobilienkosten fortgesetzt. In den vergangenen 15 Jahren haben sich die Preise in Hamburg und im nördlichen Speckgürtel in etwa verdoppelt – und ein Ende der Entwicklung sei in Sicht, prophezeite Grelle, da sich an den Rahmenbedingungen nichts ändere. „Hamburg bleibt ein hochattraktiver Wohn- und Arbeitsort, und die Zinsen liegen weiterhin niedrig.“ Damit werde auch die Abwanderung in die Nachbarorte noch zunehmen. Besonders begehrt sind dort Gebiete mit schnellen Verkehrsverbindungen nach Hamburg.

In der Peripherie beobachtet die LBS zudem einen neuen Trend. In Städten wie Uetersen, Norderstedt und Ahrensburg seien wegen der gestiegenen Nachfrage von Hamburgern erstmals mehr neugebaute Eigentumswohnungen als Eigenheime angeboten worden. Immer mehr Menschen vorgerückten Alters verkaufen in Hamburg ihre Immobilie mit Gewinn und legen sich im Speckgürtel eine kleinere Wohnung zu.

Wohnen am Wasser ist besonders teuer

Das teuerste Pflaster in der Elbmetropole bleiben die Stadtteile in der Nähe von Elbe und Alster. Spitzenreiter bei neuen Eigentumswohnungen ist Harvestehude mit durchschnittlich 9600 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Winterhude (9100 Euro).

Im Umland sind Orte in den Kreisen Pinneberg und Stormarn am teuersten. Bei Bestandshäusern führt Rellingen (3300 Euro pro Quadratmeter) die Liste an, bei Eigentumswohnungen aus dem Bestand Tornesch (2950 Euro). Neue Ein- und Zweifamilienhäuser kosten in Ahrensburg am meisten (3550 Euro), neue Eigentumswohnungen im Ahrensburger Umland (4100 Euro).