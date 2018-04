Justiz : Überlastete Gefängnisse - auch Hamburg ist betroffen

In Deutschlands Gefängnissen wird der Platz knapp. Eine Umfrage bei den Justizministerien der Bundesländer ergab eine Auslastung von bis zu 100 Prozent.

von dpa

25. April 2018, 07:45 Uhr

In Deutschlands Gefängnissen wird der Platz knapp. Eine Umfrage bei den Justizministerien der Bundesländer ergab eine Auslastung von bis zu 100 Prozent, so etwa in Baden-Württemberg. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Berlin, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz lag die Auslastung demnach im vergangenen Jahr im Durchschnitt bei deutlich über 90 Prozent. Mehrere Länder meldeten zudem einen Anstieg der Angriffe auf das Gefängnispersonal.