Freizeit : Programm des 829. Hamburger Hafengeburtstags wird vorgestellt

von dpa

03. Mai 2018, 08:40 Uhr

Das Programm des 829. Hamburger Hafengeburtstags soll am Donnerstag vorgestellt werden. Erstmals werde auch ein Konzert in der Elbphilharmonie Teil des Spektakels sein, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit. Der Geburtstag steht nächste Woche Donnerstag bis Sonntag bevor und wird wegen des Himmelfahrt-Donnerstags einen Tag länger als üblich gefeiert. An diesem Donnerstag soll zudem der aktuelle Länderpartner vorgestellt werden. Mehr als eine Million Menschen hatten auch im vergangenen Jahr wieder das Event rund um die Schiffsparaden in der Elbmetropole besucht. Etwa 300 Schiffe aus zahlreichen Ländern kamen damals zum größten Hafenfest der Welt.