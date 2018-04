Hamburg Volkspark : Lastwagen umgekippt: A7 bei Hamburg bis Mittag gesperrt

Nach dem Unfall gibt es kilometerlange Staus: Die Strecke Richtung Norden ist gesperrt und Richtung Süden nur eine Spur befahrbar.

von dpa

25. April 2018, 08:05 Uhr

Hamburg | Die Autobahn 7 in Hamburg ist in der Nacht zum Mittwoch wegen eines umgekippten Lastwagens gesperrt worden. Es bildeten sich lange Staus. Die Polizei teilte am Morgen mit, dass der 40-Tonner aus zunächst unbekannter Ursache auf Höhe des Altonaer Volksparks ins Schlingern kam. Das Gefährt rammte einen Betonpfeiler und kippte auf die Seite. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn wurde daraufhin in Richtung Norden gesperrt. Dort staute es sich am Mittwochmorgen laut einem Polizeisprecher bereits auf einer Länge von 18 Kilometern. In Richtung Süden war nur eine Spur befahrbar. Dort kam es zu einem Stau von 16 Kilometern. Mit einer Aufhebung der Sperrung rechnet die Polizei nicht vor Mittag.

Der Lastwagen hatte den Angaben zufolge Mehlsäcke geladen, die sich auf der Fahrbahn verteilten.

