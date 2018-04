Polizei : Kampf gegen Rettungsgassen-Verweigerer: Die CDU in Hamburg will Videoaufzeichnung

Nach Angaben der Polizei ist in Hamburg nicht geplant, Streifenwagen mit Dashcams auszustatten. Die Streifenwagen seien zwar bereits überwiegend mit Videotechnik ausgerüstet, diese diene aber nicht der Dokumentation von Verkehrsverstößen, sondern der Eigensicherung der eingesetzten Polizeibeamten.

von dpa

25. April 2018, 07:20 Uhr

Die Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion hat sich für den Einsatz sogenannter Dashcams bei der Polizei ausgesprochen, um Rettungsgassen-Verweigerer zu überführen. Wie ein Sprecher der Fraktion sagte, herrsche Unverständnis, warum die Videotechnik nur in einem Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werde und nicht auch in Hamburg. «Die Technik ist vorhanden und sollte auch genutzt werden, da Unwissen nur bei den wenigsten Rettungsgassen-Verweigerern der Grund ihres Verhaltens ist», sagte Sprecher Stefan Weidelich.

Nach Angaben der Polizei ist in Hamburg nicht geplant, Streifenwagen mit Dashcams auszustatten. Die Streifenwagen seien zwar bereits überwiegend mit Videotechnik ausgerüstet, diese diene aber nicht der Dokumentation von Verkehrsverstößen, sondern der Eigensicherung der eingesetzten Polizeibeamten.

Neben der CDU befürwortet auch der ADAC Hansa den Einsatz von Dashcams prinzipiell. «Mit Projekten wie in NRW kann man auf das Thema aufmerksam machen», sagte ein Sprecher. Der Autoclub wolle aber erst einmal die Ergebnisse des Pilotprojekts abwarten. Zudem betonte der Sprecher, dass man mit der Verfolgung von Autofahrern, die sich hartnäckig weigern, eine Rettungsgasse freizuhalten, nur einen Teil des Problems anpacke. Ein gesamtgesellschaftliches Umdenken sei nötig.