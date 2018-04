Hamburg : Hamburger Bürgerschaft debattiert über die Fahrradstadt und Fernwärme

Die «Fahrradstadt Hamburg» und die Zukunft der Fernwärme stehen am heutigen Mittwoch im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft. Auf Antrag der Grünen geht es auch um den Ausbau der Radwege.

von dpa

25. April 2018, 07:00 Uhr

Die «Fahrradstadt Hamburg» und die Zukunft der Fernwärme stehen am heutigen Mittwoch im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft. Auf Antrag der Grünen geht es um den Ausbau des Radwegenetzes in der Stadt. Dabei sehen sie sich auch durch Umfragen bestätigt. Im Streit um die Fernwärme fordern die Linken die Umsetzung des vereinbarten Netzrückkaufs. Thema soll auch der Ausstieg aus der Kohleverbrennung sein, wie sie von der Volksinitiative «Tschüss Kohle» gefordert wird. Die FDP fordert in dieser Frage hingegen ein Umsteuern von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) und «bezahlbare Fernwärme statt grüner Ideologie».

Die AfD will die Bedeutung der mit den Grünen regierende SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher thematisieren, die sie «auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit» sieht. Um Staus schon auf den Straßen rund um Hamburg zu vermeiden, setzt sich die CDU in einem Antrag für eine Ausweitung des HVV-Tarifrings C auf Buchholz, Buxtehude und Winsen ein. Damit soll «Pendlern die Öffis schmackhaft» gemacht werden.

Das ständige Gerede Hamburgs von der Fahrradstadt nervt! Ein Kommentar von Soenke Schierer: Hamburgs dauerndes Eigenlob beim Thema Fahrrad nervt! Ich lebe in Hamburg und nutze möglichst oft das Rad. Selten ohne Gefahren. Kein Wunder. Radwege mitten auf Hauptstraßen, höchstens gekennzeichnet durch weiße Linien. Keine farbliche Abgrenzung. Kein Sicherheitsabstand. Ein Prinzip, von dem sich echte Fahrradstädte wie Kopenhagen aus Sicherheitsgründen längst verabschiedet haben. Und wo man nicht zwischen Blechlawinen fährt, sind Radwege oft irrwitzig schmal, enden im Nichts oder führen im Slalom um Baumwurzeln, unmittelbar entlang an Autoparkstreifen. Ob die des Lobes so vollen Politiker schon mal gegen eine Autotür geknallt sind, die sich kurz vor ihnen öffnet, obwohl sie auf dem Radweg fahren? Ich schon.

Das Stadtrad und einzelne Prestige-Projekte in meist teuren und touristischen Ecken, machen eben längst keine Fahrradstadt. Wer einfach mal durch Hamm oder Wandsbek fährt, merkt das schnell.

Es braucht eine Infrastruktur, die das Rad zum Nr.1-Verkehrsmittel für die Masse macht. Klar vom Autoverkehr getrennte Radstraßen. Breite Radwege zum sicheren Überholen. Bevorzugte Behandlung von Radfahrern an Ampeln und Kreuzungen, glatt asphaltierte und damit sichere Wege.

Militante Autofahrer werden toben. Und Teuer ist das auch. Das ist mir schon klar. Aber Hamburg muss sich endlich entscheiden: Soll der Verkehr entlastet, die Luft gereinigt und die Lebensqualität in der Stadt verbessert werden, oder will man sich weiter mit verhältnismäßig wenigen Kilometern schickem Radweg − die eher Kosmetik sind, als die dringend notwendige Basisarbeit − lächerlich machen, wenn man sich andauernd selbst als Fahrradstadt bezeichnet.

Das war ein Kommentar von Soenke Schierer.