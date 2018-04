Hamburg : Hamburg: Wasserleiche in der Hafen City entdeckt

In der Elbe in der Hamburger Hafen City ist eine Leiche geborgen worden. Die Identität des am Montagmorgen entdeckten Mannes ist noch unbekannt, teilte ein Polizeisprecher mit.

23. April 2018, 08:15 Uhr

In der Elbe in der Hamburger Hafen City ist eine Leiche geborgen worden. Die Identität des am Montagmorgen entdeckten Mannes ist noch unbekannt, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Leichnam sei zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden. Ob es sich bei dem Man, um den seit Anfang Februar vermissten Schotten Liam Colgan handele, könne derzeit noch nicht gesagt werden.