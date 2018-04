Hamburg : Hamburg: Schon mehr als 40 G20-Urteile gefällt

Nach den schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg im Juli sind in Strafprozessen mittlerweile 41 Urteile gesprochen worden. 19 Entscheidungen seien bereits rechtskräftig.

von shz.de

23. April 2018, 07:25 Uhr

Nach den schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg im Juli sind in Strafprozessen mittlerweile 41 Urteile gesprochen worden. 19 Entscheidungen seien bereits rechtskräftig, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt sei ein Heranwachsenden zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Zwei Angeklagte seien bisher freigesprochen worden, jedoch habe die Staatsanwaltschaft in beiden Fällen Berufung eingelegt.

Die bislang längste Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten wurde gegen einen 30-Jährigen Deutschen verhängt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in der Nacht zum 8. Juli in der Sternschanze Polizisten mit Steinen beworfen und Geschäfte ausgeräumt hat. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Behörde noch bis Ende 2019 mit den G20-Verfahren beschäftigt sein wird, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Derzeit laufen mehrere Prozesse parallel, zudem soll unter anderem am Mittwoch ein neuer G20-Prozess beginnen. Dem Angeklagten werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Insgesamt laufen laut Polizei mehr als 3000 Ermittlungsverfahren mit G20-Bezug. „Davon werden mehr als 600 gegen namentlich bekannte Tatverdächtige geführt“, sagte ein Sprecher. Insgesamt gebe es mehr als 700 identifizierte Verdächtige. Seit Beginn der Öffentlichkeitsfahndung der Soko „Schwarzer Block“ vor gut vier Monaten seien von den 107 unbekannten Verdächtigen 27 Personen ermittelt worden.

Bereits im Februar hatte die Polizei angekündigt, eine weitere öffentliche Fahndung nach rund 100 mutmaßlichen Gewalttätern zu starten. Ob es nun tatsächlich dazu kommt, ist jedoch unklar. Die Polizei erklärte lediglich: „Sobald die Voraussetzungen für eine derartige Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, werden die Medien zeitgerecht darüber informiert.“