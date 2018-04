Hamburg : Hamburg: 100m3 Müll in Flammen

In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr Hamburg durch die ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Entsorgungsbetrieb in den Stadtteil Billbrook gerufen.

20. April 2018, 07:30 Uhr

In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr Hamburg durch die ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Entsorgungsbetrieb in den Stadtteil Billbrook gerufen. Anrufe über den Notruf 112 bestätigten, dass Müll in einer Halle brannte. Durch die Rettungsleitstelle wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Billstedt, sowie die Freiwillige Feuerwehr Rothenburgsort-Veddel zur Einsatzstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte erkundeten vor Ort eine starke Rauchentwicklung in einer Halle, die mit Mischmüll gefüllt war. offenes Feuer war nicht sichtbar. Da aufgrund einer Baustellensituation die Wasserversorgung schwierig war, wurde ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Wassertank nachgefordert,um eine ausreichende Menge Löschwasser für die Brandbekämpfung zur Verfügung zu haben. Mithilfe eines betriebseigenen Baggers wurde der brennende und schwelende Müll in Freie gefahren und dort von Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz abgelöscht. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte über zwei Stunden.